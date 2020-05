Ærlig talt. Bortebom for hitterordførerens innlegg 5. mai

ST-debatt

Jeg vil være så uhøytidelig at jeg påstår at her er det et sammensurium av raljering, samarbedstrusler og tallakrobatikk.

Som ny orklending, innestengt mellom to BP, føler jeg behov for å si min mening.

Vi som bor i «enklaven» mellom bompunktene befinner oss på det som kan betraktes som en transportetappe, hvor de aller fleste er på vei mellom Orkdal og Hitra. Med unntak av vi som bor her, og våre hyttegjester, skal langt de fleste passere begge bommene. Det er riktignok noen som daglig pendler i en av retningene. Hvem og hvor mange, vet jeg ikke, men de fem jeg kjenner, jobber i lakseindustrien, og får dekket sine bomutgifter av «den styrtrike laksenæringa» som beskrives i innlegget.

Vi som bor her, har ikke det tilbudet som de øst og vest for oss har. Vi har en nærbutikk, med god service, men begrenset utvalg, en ubetjent bensinstasjon og en dagåpen kafé. Skal vi få et annet vareutvalg, må vi sette over den økonomiske grensen i en eller annen retning. Det blir i snitt ca 100 km t/r.

Tenk om jeg, en pensjonist i denne enklaven, ville besøke det nye badet på Orkanger. Min «billett» vil koste ca 350 kroner inkludert kjøring, bompassering, og inngang. Tilsvarende pensjonist i småbyen vil måtte betale 135 kroner. Vi her i bushen har kommunens dyreste badebillett!

Så var det tallakrobatikken til ordføreren;

Hvorfor mener han at det å kreve inn kr. 73,- + kr 59,- skal bli kr 146,-? Hvorfor plusse på 14 kroner? Den egentlige prisen vil jo være 105,60, da alle med brikke får 20% rabatt. Myndighetene oppga at gjennomsnittlig driftskostnader per bompassering i 2017 var kr 1,25, så her er det mulighet for at prisen kan gå ned. I alle fall vil en besparelse på kr 1,25 gange tusenvis av passeringer bli en stor årlig innsparing, samfunnsøkonomisk.

Hva medianinntektene i Orkdal, og på Hitra har med saken å gjøre skjønner jeg ikke, kanskje like lite som at ordføreren blander inn presidenten i USA i bompasseringen? Skulle økonomien til noen ha interesse, bør det være medianinntektene for oss som bor i mellom bommene.

Jeg er såpass gammel at jeg husker hvor fornøyd folket på Hitra, Frøya og Fjellværøya var da det i øyriket ble redusert fra 3 til 1 bomstasjon. Men fremdeles måtte det betales på Sandstad, det var jo kommunegrensen.

Ærlig talt.