Ap igjen på ville veier i NorthConnect-saken

ST-debatt

Flere av Aps toppolitikere går nå ut i media og påstår at dersom Ap hadde stemt med Sp, SV, Rødt og Frp, slik at et flertall i Stortinget hadde sagt nei til å gi NorthConnect-kabelen konsesjon, så hadde kabelen fått konsesjon og blitt bygd. Derfor er det Ap, som stemte ned forslaget om å si nei til konsesjon til fordel for en utsettelse, som har berget industrien fra høyere strømpris med NorthConnect. Sist ut er nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran i Klassekampen.

Bjørnar Skjæran ikke bare mener at regjeringen ville trosset et krystallklart stortingsvedtak. Han slår det fast som et faktum. Det er første gang noen har hevdet dette i debatten. Ingen fra regjeringen har gjort det, ingen kommentator i avis eller andre media, det ble ikke hevdet i Stortingsdebatten, men det hevder altså Skjæran.

Dette oser av dårlig samvittighet. Bjørnar Skjæran vet godt at mange tillitsvalgte i kraftforedlende industri ba Ap om å stemme for å nekte konsesjon nå. Han har lest uttalelsen fra samtlige tillitsvalgte i Elkem-konsernet.

Vi tillitsvalgte i Elkem har valgt å ikke gå ut mot Ap når de gikk for utsettelse framfor et klart nei nå, men det betyr på ingen måte at vi har skiftet mening. Det betyr bare at vi ikke kunne komme lenger når Ap tviholdt på sitt standpunkt. Skal Ap fortsatt være et alternativ for arbeidere i vår industri må de slutte å framstille en utsettelse som bedre enn et klart nei nå. Det ødelegger troverdigheten for Ap som industriparti.