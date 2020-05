God helse begynner med et lite frø

ST-debatt

Maten vi kan dyrke selv er spesiell fordi den i tillegg til å gi næring til kroppen, stimulerer sinnet og gir glede i hjertene våre. Dyrking er en fin arena hvor barn og voksne kan lære og gjøre noe hyggelig sammen. Det bekjemper ensomhet og styrker samhold. I dagens samfunn er kanskje dette viktigere enn noensinne.

Ærlig mat er også grunnlaget for god helse, det mest verdifulle vi har. Vår fremste allierte for å beskytte oss mot sykdom og virus er et sterkt immunsystem. Helsa må passes på og trenger oppmerksomhet og omsorg – på mange måter slik vi må gjøre når vi skal spire og gro en ny plante.

Jeg mener det er viktig at vi voksne skaper miljøer der barna våre kan lære om helse på en praktisk og jordnær måte. Det de lærer tidlig og erfarer i praksis i et inspirerende og godt miljø blir værende hos dem for resten av livet.

Skolehager

Å tilbringe tid i skolen utendørs er givende for både elever og lærere, og kanskje spesielt viktig i disse koronatider. Jeg ønsker å oppfordre lærere og skoleledelse å bruke muligheten til å etablere skolehager. Skolehager er et konsept hvor elevene får anledning til å lære sammenhengen mellom mat, helse og naturfag på en direkte og praktisk måte.

Skolehager trenger ikke å være dyrt og komplisert, bare noen dyrkningskasser og plantepotter plassert i skolegården kan fungere fint. Dette kan være en arena som i tillegg stimulerer til samarbeid, kreativitet og entreprenørskap. Ferdighetene som læres blir svært viktige i den grønne og høyteknologiske fremtiden som venter for våre barn. Jeg er sikker på at mange foreldre og andre interesserte i lokalmiljøet ville ha stor glede av å bidra til å bygge en «hage for læring» i sin skole. Jeg og mine venner med grønne fingre vil i alle fall veldig gjerne hjelpe!

«Så et frø»-dagen

Jeg kunne også tenke meg å sette i gang «Så et frø»-dagen her i Skaun, slik vi ser det blir gjort andre steder rundt om i verden. Hva med dagen etter nasjonaldagen? Den 18. mai oppmuntres alle i Skaun kommune til å plante et frø, gjerne flere. Start i det små med en liten potte eller lignende og se hva som skjer. Du kommer til å bli positivt overrasket! Gulrot, reddik og ruccola er planter som er lette å dyrke og som ser delikate ut på tallerkenen din.

God fysisk og mental helse kan starte med et lite frø. Så et frø for en meningsfylt opplevelse sammen med familie, venner og naboer.