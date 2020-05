Orkdal Helsetun – hva skjer?

ST-debatt

Det er kommet et brev til Helsetunet. Et brev fra en tidligere pårørende. Et brev med for meg ukjente opplysninger om livet på Helsetunet. Brevet er i postmappen stemplet unntatt offentlighet. Selv om det er skrevet i generelle vendinger og det nevnes ingen navn. Heller ikke avsender, etter det jeg vet, har hatt noe ønske om at dette skulle være hemmelig. Heller tvert imot.

Og dette brevet beskriver et lite greit liv for et gammelt og svakt menneske. Det beskriver også den barrieren som pårørende må igjennom når de skal tale den svake sin sak.

Brevet er skrevet med et sterkt ønske om at andre kan slippe å gjøre de samme erfaringene. Og skal de slippe det, må erfaringene fra denne pårørende gjøres kjent.

Opplysningene ripper opp i forhold som jeg trodde tilhørte fortiden. Og den gang var «oppskriften» at mest mulig skulle holdes skjult. Holdes skjult for allmennheten og holdes skjult for politikerne. Og vi vet hvordan det gikk. Det medførte utallige spørsmål, en serie avisoppslag med til dels sterke overskrifter. Og det medførte flere tilsyn av fylkeslegen.

Det er av fortiden vi skal lære slik at slikt ikke skal skje igjen. Jeg har en hel mappe av avisutklipp fra den gang. Avisutklipp der andre pårørende har stått frem med triste og skremmende historier. Det er oppslag der vi som politikere har måtte kjempe for å få opplysninger og når vi fikk svar så ble vi beroliget med at nå går det så mye bedre.

Det er avisutklipp der fylkeslegen har hatt tilsyn og urovekkende og skremmende forhold er avdekket. Lovbrudd, manglende kompetanse og eldre som ikke klarer å komme seg på toalettet i tide. Og mye annet. Blar man bakover i tiden, så er dette et resyme av et bredt spekter med mangler og maktesløse politikere.

Det ble stille og ting roet seg. Av og til har spørsmål blitt stilt og svarene er at det er kontroll og det som tidligere var galt nå er rettet opp. Jeg har trodd på det og det har vel de fleste politikere. Hva annet kan vi gjøre uten å virke utidig. Men jeg har faktisk trodd på det, selv med den utrolige historien som ligger bak når det gjelder Helsetunet.

Så kommer brevet. «Tanker om å være pårørende». Jeg leste det og ble både varm og kald. Er vi i gang igjen?

I kortform så sier det lange brevet følgende om forholdene: «Jeg er rystet over en del ansattes oppførsel, systemfeil, personlig feil, dårlig kommunikasjon, mangel på kunnskap og til tider likegyldighet i arbeidet».

Dette er som tatt ut av tidligere tiders mangler. Alt dette har vi tidligere spurt om. Både skriftlig og muntlig. Og svarene har vært at ting er i bedring eller at nå er det bra.

Som ledende politikere kan vi ikke stilltiende sitte å se på dette. Dette har allmenn interesse. Hvordan er forholdene på vårt største helsetun. Hva venter meg den dagen jeg eller mine skal bo der?

Jeg vet ikke hva andre partier og politikere mener om dette. Skal vi gjøre som før? La ledelsen forsøke å løse dette i stillhet. «Dette er en sak for administrasjonen», var en mye brukt setning tidligere.

Vi ser resultatet, hvis vi skal tro på det som står i brevet. Vi har ingen grunn til ikke å tro på det. Alt må opp på bordet. Løsningene må finnes. Penger, ansatte, skolering, eller alt sammen. Det verste vi kan gjøre er å tie dette i senk. Det er forsøkt tidligere, med svært dårlig resultat.

Vi imøteser et snarlig svar. Helst i et åpent møte i Administrasjonsutvalget.