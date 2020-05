Et krafttak for olje- og gassindustrien!

ST-debatt

Olje- og gassindustrien har sikret statsfinansene og bidratt med skattekroner til pensjoner, forsvar, skoler og sykehus.

Nå trenger leverandørindustrien hjelp!

De er også truffet av koronaepedimien. I tillegg har bransjen blitt truffet av en historisk lav oljepris. Leverandørindustrien ligger i stabilt sideleie, med høyrisiko for forverring av tilstand med mangel på aktivitet.

Stortinget må ta ansvar og sikre arbeidsplassene i norsk olje- og gassindustrien.

Det er disse bedriftene som de siste 50 årene har bidratt til statens rikdom. Nå må de få et pusterom som gjør at oljeselskapene med litt mindre risiko kan si ja til nye prosjekt. Det vil skape arbeid på Verdal, i Stjørdal, i Trondheim og på Orkanger.

Det er så mange familiers inntekt det er snakk om. Vi må finne en løsning slik at lokalsamfunnene som er avhengige av disse bedriftene, kan utvikle seg videre.

Uten kompetansen disse arbeiderne har, blir det ikke noe grønt skifte i Norge, det blir arbeidsledighet.

La oss derfor støtte industriarbeideren med å be om at Stortinget vedtar rammebetingelser for olje- og gasssektoren i Norge som gir ny aktivitet i industriparkene våre!