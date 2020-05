Helsetunet - et godt sted å være

ST-debatt

For noen få år sia vart det gjennomført ei anonym spørreundersøkelse blant pårørende til pasienter ved Orkdal Helsetun, og der var det rundt ni av ti som sa seg fornøyd/godt fornøyd med tilstandene der. Undersøkelsa vart, såvidt jeg minnes, gjort kjent gjennom ST, men det er på tide å minne om den.

Denne uka har det vært flere oppslag her i avisa som i sum kan gi inntrykk av at det står svært dårlig til der oppe. Og for all del: Velbegrunna, tydelig kritikk, som det som kommer fra en pårørende som har opplevd klart kritikkverdige forhold, det er det viktig å få på bordet. Det er jo ei sjølsagt forutsetning for å få retta opp i de kritikkverdige forholda. Og jeg registrerer at lederen på Helsetunet takker for denne kritikken; svært positivt!

Men: Like viktig som velbegrunna kritikk er det med velbegrunna ros. Jeg har i løpet av de siste 35 åra hatt nære pårørende som klienter på Helsetunet. Og ja, jeg har opplevd kritikkverdige forhold, men de ligger langt tilbake - i forrige tusenår, faktisk. Og dermed går det vel fram at jeg har registrert betydelig bedring. Den siste tida har jeg vært i daglig kontakt med Helsetunet, og kan uten forbehold slå fast at jeg alltid er blitt møtt på en god, vennlig og imøtekommende måte. Og det jeg der siste tjue åra eller så har opplevd av omsorg og stell der, det har vært svært godt, med både medmenneskelighet og fagkyndighet.

For et par måneder sia ble det foretatt et skifte som gjorde meg temmelig oppgitt og faktisk skikkelig skremt på vegne av pasienten. Jeg kontakta Helsetunet og klaga og bar meg, men kom ingen vei. Heldigvis! Nå etterpå ser jo også jeg at dette skiftet var det eineste rette i den aktuelle situasjonen. Det var grundig vurdert og iverksatt av kyndig personale, og i dag må jeg takke dem både for at de gjorde det, og ikke minst for at de (på en pen og skikkelig måte) avviste det som altså seinere viste seg å være en grunnlaus klage fra meg.

Grunnen til at jeg skriver dette er at jeg er redd for at de negative oppslaga i det siste kan førte til at pårørende blir unødig oppskremt, og at en del av oss eldre vil frykte den dagen også vi må bli pasienter på Orkdal Helsetun. Det er det slettes ingen grunn til! - Dette må på ingen måte oppfattes som noen form for kritikk mot den som har lagt fram en sikkert nok velbegrunna klage; tvert om synes jeg det er svært viktig at slikt kommer fram og rosverdig at noen tar på seg bryet med å klage. Men ut fra mine subjektive erfaringer (og det kan ikke være mange som har hatt mer kontakt med Helsetunet gjennom den siste menneskealderen enn jeg) kan jeg trygt si at jeg slett ikke frykter den dagen da også jeg vil bli pasient der. Da vil det være gode mennesker som tar seg av meg - men altså mennesker, og nettopp derfor vil de sikkert nok komme til å gjøre feil; feilfrie er ingen av oss.

Konklusjon: Det er viktig og nødvendig at kritikk kommer klart fram. Og det er minst like viktig at velfortjent ros kommer like klart fram. Dette siste er det mange av oss, ikke minst jeg sjøl, som bør merke oss og prøve å leve opp til.

skrevet av Audun Krog Eftedal