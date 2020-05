Takk for innsatsen

ST-debatt

Vil rette en stor takk til ansatte ved Orkdal Helsetun,og kommuneledelsen for hvordan de har opptrådd i denne uvirkelige tida. Vi som pårørende har kontinuerlig fått faglig og god oppdatering om situasjonen rundt våre kjære, og fått deltatt i hverdagene deres via bilder og video. Situasjonen har vært tøff og vanskelig, men absolutt nødvendig for å trygge våre eldre og sårbare.

Har hele tida følt meg trygg på at mor har det bra. Vil med dette takke de flotte ansatte på avd. 3.2 for alt dere gjør dag og natt for å gi mor og de andre beboerne et godt liv. Får nå heldigvis treffe henne ute, og da kommer hun pyntet og fin med en klar beskjed om at: JA, hun savner meg og mine nesten daglige besøk, MEN har det bra!!! Et så tett forhold som mor på 92 og jeg har, kunne lett ha ha blitt ødelagt uten fysisk kontakt over så lang tid, men takket være dere ansatte på OH, klarer vi det!!

TAKK, dere er gull verdt. Med hilsen en takknemlig pårørende

skrevet av Liv Karin Mælen