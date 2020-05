Å bo og leve med omsorgstjenester

ST-debatt

Datteren er en ung kvinne som har en funksjonsnedsettelse og har behov for bistand gjennom hele døgnet. Hun står nå på terskelen til voksenlivet på et tidspunkt det er naturlig å flytte hjemmefra for mange unge voksne. Hennes behov for omsorgstjenester gjør hennes situasjon spesiell fordi kommunen må organisere tjenestene. Orkland kommune har gitt tilbud om omsorgsbolig på Orkanger, en times kjøring fra der familie og venner bor. Familien mener dette ikke er en god løsning for det blir for langt unna hennes sosiale nettverk. Kommunen argumenterer med at det er ledige leiligheter på Orkanger, og at det er viktig med god og riktig kompetanse i tjenestene.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, og det skal settes inn tiltak for å legge til rette for dette. FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fastslår at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform. Denne rettigheten er det viktig å påpeke når tjenestetilbud skal utvikles og organiseres, og ikke bare fokusere på tjenesteytingen. Når en ung voksen med store omsorgsbehov skal etablere seg, etableres tilbudet med et livsløpsperspektiv. Ofte vil personen bo der i mange tiår – sannsynligvis resten av livet.

Både enhetsleder bo- og miljøarbeid, ordfører og kommunepolitikere i Orkland som uttaler seg til avisa ST 19. mai i år, legger vekt på at tjenestene skal være faglig forsvarlige, av god faglig kvalitet og at det skal være nærhet til tjenestene. Det er heldigvis ingen forskning som tyder på at å få bo i sitt lokalmiljø er i strid med dette. På kommunens hjemmesider står det at tjenestene skal ytes med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning, og da er det fint at kommunen nå skal starte dialog med de pårørende.

Siden 1990-tallet har utgangspunktet for kommunal tjenesteyting vært den enkeltes individuelle behov. Personer med utviklingshemming er personer som har tilhørighet i sitt hjemmemiljø og lokalsamfunn. Det er viktig at også personer med utviklingshemming blir sett på som enkeltindivider som har kjønn, alder, egne interesser og en lokal tilknytning – og ikke først og fremst forstås som hjelpetrengende omsorgsmottakere.

Kommunens ansvar er å sørge for forsvarlige omsorgstjenester til personer som har behov for det. Ifølge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 1-1 skal kommunen sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Det er viktig at kommunens ansvar ikke reduseres til kun et tjenestefokus - å yte faglig forsvarlige (og effektive) tjenester – men at både administrasjon og politikere tar innover seg at det å leve et liv er mye mer enn tjenestene. Det er å ha familie rundt seg, ha venner på besøk, være i et lokalmiljø som du kjenner og der andre kjenner deg, dyrke interesser, ha meningsfulle aktiviteter både i arbeid og fritid er viktige aspekter i livet. Det handler om å leve og bo. Det er å legge til rette for dette som er kommunens og omsorgstjenestenes samfunnsoppdrag. Det er vanskelig å gjøre dette uten hjelp fra de pårørende som er en viktig ressurs.

Uten at jeg har belegg for å påstå at det eksisterer en sentraliseringstenkning etter kommunesammenslåingen, er det likevel viktig å være oppmerksom på at det er en utbredt oppfatning blant kommunale ledere (og politikere) at å samle flere tjenester gir bedre og mer (økonomisk) effektive tjenester og bedre fagmiljø, men det er grunn til å tro at denne antakelsen ikke stemmer. Det er lite forskning som støtter dette. I rapporten Store bofellesskap for personer med utviklingshemming av Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro (2011) oppsummeres forskning om konsekvenser av størrelse på bofellesskap. De finner motsatt effekt. Rapporten viser at det ikke er forskningsmessig belegg for at større bofellesskap gir bedre faglig kvalitet, snarere tvert imot. Bofellesskap med mer enn seks beboere viser seg å være uheldig. Til tross for dette bygges det stadig større bofellesskap. På 1990-tallet var de statlige føringene at størrelse på bofellesskap ikke skulle overskride fire boenheter. Dette ble fulgt opp av kommunene. Gjennomsnittlig antall beboere i bofellesskap i 1994 var 3,8. I bofellesskap som er bygd etter 2010-tallet er det dobbelt så mange boenheter, gjennomsnittlig 8,1. Når bofellesskap bygges for så mange beboere, vil dette kunne gå ut over etablering av kommunale boliger utenfor de største tettstedene.

Regjeringen peker på familien og de nærmeste som en viktig ressurs i Melding til Stortinget 29 (2012-13) Morgendagens omsorg. Det legges opp til at kommunen må samhandle med pårørende slik at de opplever at det er behov for dem, uten at de blir utnyttet. Pårørende representer et ressurspotensiale for kommunen, men da må kommunen legge til rette for dette gjennom å støtte og stimulere familieomsorgen uten at det medfører for store belastninger.

Har administrasjonen og politikerne i Orkland stilt seg følgene spørsmål: Hvordan vil sentralisering av tjenestetilbud påvirke muligheter for å utnytte potensialet som nærhet til familien representerer? Og ikke minst: Tar tjenestetilbudene nok hensyn til den enkeltes behov slik tjenestene er organisert i dag?