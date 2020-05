«Ansatte har ikke skylda ved Orkdal Helsetun»

ST-debatt

I ST 23. mai skriver Hanne Nyhus (Ap) og Sigrun Karen Hoseth (Sp) at det å henge ut ansatte ved Orkdal Helsetun i avisinnlegg ikke fører til konstruktive løsninger. Utspillet om «uthenging» kobler de til diskusjonen om den høye andelen ufaglærte ved Helsetunet.

Adressater ser ut til å være partiene som ønsker en orientering om Orkdal Helsetun i kommunens arbeidsgiverutvalg/administrasjonsutvalg.

Knusende dom over Helsetunet

Ingen politikere har hengt ut ansatte, men enhetsleder Sissel Høydal felte en nådeløs dom over kulturen ved institusjonen i en orientering for politikerne 12. mai. På Kommune-TV kan alle som vil høre Høydal fortelle om tilrettevisninger, advarsler og oppsigelse som tiltak etter at hun tiltrådte i 2017. Den gangen manglet bruker- og pårørendeperspektivet totalt, ifølge Sissel Høydal.

Det siste er ensbetydende med strykkarakter for yrkesetikken ved Orkdal Helsetun. Hvis Høydals beskrivelse av forholdene i 2017 stemmer, har forbedringsarbeid gjennom flere år før hun begynte vært mislykket. Det gir grunn til ettertanke, siden kommunens ledelse har gitt gjentatte forsikringer om forbedring i årenes løp.

Ansattes rettigheter

Partiene som ønsker en orientering om Orkdal Helsetun i egenskap av arbeidsgivere, er opptatt av ledelsens virkemidler og arbeidsbetingelser - og av ansattes rettigheter. Nå aner vi en historiefortelling om Helsetunet som sier at alle problemer med kvalitet og etikk skyldes folk på golvet. Det gir grunn til årvåkenhet, for arbeidstakere ved Helsetunet har fått skylda også før for det som til sjuende og sist handler om ledelse.

Det er ikke ansattes skyld at 37 prosent av staben er ufaglært. Det er ansvaret til ledelsen i gamle Orkdal kommune gjennom mange år. Meldal kommune greide å redusere andelen ufaglærte til sju prosent. Sett nedenfra og oppover er ledelsen av Orkdal Helsetun slik: Avdelingsledere, enhetsleder, kommunalsjef og rådmann. Over der står politikerne.

Politikere tok affære

I et innlegg på Facebook antyder varaordfører Are Hilstad at motivet for engasjementet vårt er egenmarkering. Hilstad bør være oppmerksom på at politikere i gamle Orkdal har engasjert seg langt sterkere over tid ved Orkdal Helsetun enn det som er vanlig, og ikke uten grunn. Folk i flere partier har tatt direkte kontakt med institusjonen for å kartlegge behov og bevilge penger til utstyr og interiør til hjelp for beboere og ansatte. Enkelte av oss har også reagert på rådmannens prioriteringer, som da vi leste i avisa at et gjerde som skulle gi demente mer tid i frisk luft var utsatt i påvente av Knykengjengen. Dementes livskvalitet skal ikke avhenge av dugnad.

Orkland skal være «Modig»

Orkland kommune har valgt «Modig» som en av tre verdier i den nye kommunen sin visjon. I forslaget til kommuneplan heter det at «Modig» innebærer å snakke om det som er vanskelig. Når et politisk mindretall ønsker å gå dypere inn i noe vanskelig som har rammet våre mest sårbare innbyggere i årevis, blir vi ikke møtt med mot. Fra flertallet opplever vi i stedet insinuasjoner om at vi er ute etter publisitet og egenmarkering, og vekselvis at vi henger ut ansatte og støtter opp om påstått vanskelige ansatte.

En orientering om Orkdal Helsetun til folkevalgte som arbeidsgivere handler om å dele kunnskap. Det dreier seg om å gi innblikk i hvordan ledelsen (også over enhetsleder) tenker som arbeidsgiver ved Helsetunet, om planer for forholdet ledelse/ansatte i tida som kommer og om hvordan ansatte opplever kommunen som arbeidsgiver.