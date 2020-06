ST-debatt

Her kommer en hilsen til akkurat deg. Fra oss i norsk politi.

Vi vil at du skal vite at vi her for deg.

For ditt liv betyr noe for oss.

Uansett hvem du er, hvor du kommer fra og hva du har gjort.

Nå er det imidlertid ikke sikkert at vi alltid er enig, men tvil aldri på at vi vil deg det beste.

Vi ønsker at du skal få bo i et trygt og godt samfunn.

Vi vil jobbe hardt for at du skal få oppleve rettferdighet, trygghet og omsorg i ditt liv.

Vi sier ja til et samfunn med mangfold, kjærlighet og toleranse.

Vi forventer at du alltid skal behandles med respekt og verdighet, uansett kjønn, hudfarge, religion og legning. For oss er nemlig alle mennesker like mye verdt.

Vi mener at du er unik, verdifull og en ressurs som samfunnet har bruk for.

Derfor, - tvil aldri på at vi ønsker å hjelpe deg.

Ditt liv betyr noe.

Bjørn Druglimo, Hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt