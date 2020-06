Skogshogst om våren

ST-debatt

Om våren arbeider fuglane iherdig med å byggje reir. Det er ruging og klekking, og travle tider med mating, i eit forrykande tempo for å føre slekta vidare. Det same gjeld ekorn, som byggjer reir i holrom på trestammane, eller på greiner høgt oppe i trea. Ekorna føder årets kull frå tidleg på våren og langt ut på sommaren, og trivst best i barskog.

Skogbruket held seg for det meste unna lauvskog om våren, men hogst i barskog går for fullt i denne sårbare perioden for fugl og ekorn. Nyleg vart eit område ved Moe kyrkje i Orkland hogge, og vi fekk sterke reaksjonar på tidspunktet for hogsten.

25/6 2018 skreiv Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Foreining, med grunnlag i hogsstatistikk «Dersom vi tar utgangspunkt i at det hekker rundt 200 par fugler per kvadratkilometer i norske hogstmodne skoger, betyr det at det kan være ødelagt over 80.000 fuglehekkinger i Norge bare de siste fem årene.»

Det ser dessverre ut til at det blir hogge spesielt mykje om våren. Ifølge landsbruksdirektoratet var «den høyeste månedlige avvirkningen de to siste årene i mars 2020, med 1.102.000 kubikkmeter.» I april-juli 2019 vart det hogge til saman 3.722.000 kubikkmeter skog. Største månadlege hogst i 2019 var i mai månad med heile 1.049.000 kubikkmeter.

Eit anna problem med hogst om våren, er at jorda er blaut, slik at dei store hogstmaskinene roter opp jorda spesielt kraftig, noko som gir stort utslepp av klimagass. Skognæringa skriv sjølv om det enorme lageret av karbon i skogens jord: «norske skoger (lagrer) fire ganger så mye karbon i jorda som den gjør i selve biomassen.» Heftet «Skog – en viktig del av klimaløsningen».

Det er også grunn til å spørje om naturmangfaldlova § 15 er vurdert når det gjeld hogst om våren: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås». Er det i samsvar med lovas «aktsomhetsplikt» med omfattande hogst om våren?

Vi ber skognæringa ta miljøansvar og redusere hogsten om våren.