Hvorfor er 98 boenheter på Lysthusflata en gladsak?

ST-debatt

I lørdagens ST kan vi lese at bare formaliteter gjenstår før Lysthusflata kan utvikles til det største eneboligfeltet på Orkanger siden 1977. 98 boenheter skal det totalt bli, i det som i dag er skog og turterreng. Tap av naturmangfold er ifølge FN en like stor trussel mot verden som klimaendringene. MDGs programkomite gikk forrige uke inn for full stans av hyttebygging utenfor eksisterende hyttefelt, nettopp for å hindre tap av natur og naturmangfold. Å bygge et gedigent boligfelt i skogen er ikke i tråd med bærekraftig forvaltning av naturen og mangfoldet der.

Yngve Bakken i Salvesen & Thams kaller beliggenheten nær marka «helt unik», og det er klart det er fint å kunne bo så nært marka. Det som derimot ikke er noe tema i saken, er at det fremtidige boligfeltet allerede ER rekreasjons-og turområde for mange i dag. Alle disse vil få betydelig lengre vei til marka når dette prosjektet er realisert. Og noen av turstiene som brukes flittig i dag, vil bli borte for alltid. Planbeskrivelsen hevder imidlertid at «Planforslaget vurderes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Turløypene som går gjennom planområdet i dag skal ivaretas ved at det (sic) traseene reguleres til turveger og fortau.» Men de fleste som velger marka gjør det ut ifra et ønske om å slippe å gå på asfalt.

Det er også en kjensgjerning at det er skikkelig «bakke til gards» for å komme til Lysthusflata. Å kalle dette boligfeltet «sentralt og bynært» er i så måte en noe drøy påstand. Det er flott at den opprustede snarveien fra Nerviksbakkan til Joplassen er tenkt forlenget til Lysthusflata, og det bør være en selvfølge at ringbussens trasé forlenges dit. Erfaring tilsier likevel at det er mye bilbruk blant de som bor bratt. Med 98 boenheter følger et anselig antall ekstra biler som vil trafikkere Hovsbakkveien på daglig basis. Dette vil naturligvis få betydning for trafikksikkerheten og luftkvaliteten i de allerede eksisterende boligfeltene.

Dersom Lysthusflata blir en suksess, er det lett å forestille seg at det vil bli press også på områdene videre oppover langs Ulvåsveien. Orkland kommune plikter å være med på den grønne omstillinga ved å unngå unødig tap av natur. Det er på tide å tegne en strek på kartet som definerer hvor byen slutter og marka starter, mens vi ennå har mark igjen.