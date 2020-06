Skogshogst om våren

ST-debatt

Svar til Magnar Klingen og Mads Løkkeland.

I leserbrevet stilles det spørsmål om det må hogges så mye på våren og det vises til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Ifølge Landbruksdirektoratet hogges det desidert mest i vintermånedene, og hogstnivået er betydelig lavere i månedene mai, juni og juli. Innmålingen og transporten av tømmer fram til industrien foregår normalt flere uker etter hogsten. Innmålingen i juni blir ofte ekstra stor fordi veiene er åpnet igjen etter telerestriksjoner i vårløsningen. I tillegg har vi i næringa fokus på å få tømmeret ut av skogen før sommeren for å redusere risiko for sverming av granbarkbiller, noe som også bidrar til en topp i innmålt tømmer imot sommerferien.

Skogbruksloven stiller krav om oversikt over miljøverdier på eiendommen og om at det tas hensyn til slike verdier. Dette er også nedfelt i forskrifter under skogbruksloven. Naturmangfoldloven har bestemmelser om hensyn til arter og deres leveområder, og stiller krav til å opptre aktsomt for å unngå skade på naturmangfold.

Skogbruket har i tillegg systemer og rutiner for å sikre miljøhensyn under skjøtsel og uttak av den fornybare ressursen som tre er. Dette er nå samlet i Norsk PEFC Skogstandard, som gir en rekke retningslinjer for gjennomføring av dagens skogsdrift innenfor en sertifikatordning som er nødvendig for å kunne selge tømmer til industrien, og hente inntekter fra skogen.

Norsk PEFC Skogstandard har spesifikke bestemmelser om konkrete hensyn, spesielt i hekketida, til flere hensynskrevende fuglearter. I hekketida skal det blant annet ikke være forstyrrende skogsdrift nærmere enn 50 til 400 meter fra hekkeplassen for ulike rovfugler og ugler. Videre har PEFC nylig konkretisert skogstandarden med vekt på å unngå skogsdrift i perioden mai, juni og juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre sjiktet lauvtredominert skog. Totalt hogges det på under 0,5 prosent av skogarealet i disse månedene.

Skog er et fornybart råstoff som gir grunnlag for foredlingsindustri og lokal verdiskaping. For at denne verdikjeden skal være konkurransedyktig er den avhengig av kontinuerlig og effektiv tilgang på tømmer, men det er altså ikke riktig at vi hogger mye i denne perioden, men det transporteres veldig mye tømmer.