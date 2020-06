«For viktige til å bli brukt som salderingspost»

ST-debatt

Fra 1. januar ble Orkland kommune en realitet, og det ble uttalt at det skal brukes relativt lang tid på å tilpasse bemanningssituasjonen etter driftsnivået i nykommunen. Årsaken var at man ønsket å unngå oppsigelser, man ville strekke seg langt for å håndtere eventuell overtallighet ved interne omplasseringer.

Men så kom koronakrisen, som også har rammet økonomien til kommunene. Og blant annet derfor har det meldt seg et behov for å justere bemanninga ned til det som defineres som et normalt driftsnivå. Assisterende rådmann Petter Lindseth orienterte om dette i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i forrige uke, og der kom det fram at den administrative ledelsen skal bruke noe tid på å definere hva som er normalt driftsnivå, og deretter identifisere overtallige som kan omplasseres når det oppstår ledige stillinger.

I møtet ble det spesielt pekt på to stillinger som kan bli gjenstand for omplassering, nemlig stillinga som leder ved frivilligsentralen og stillinga som ungdomskoordinator. Ingen av disse stillingene er blitt lyst ut, men håndtert ved bruk av vikarer. Maj Britt Svorkdal Hess (Sp) ga i møtet uttrykk for at hun er sterkt kritisk til at disse stillingene ikke er besatt, og viste til viktigheten av at disse stillingene besettes med maksimal kompetanse.

I snart to år har Eva Solstad fungert i et vikariat som leder av frivillgsentralen på Orkanger. Hun har fått voldsomt mye ros for hvordan hun har klart å løfte frivilligsentralen opp på et nivå Orkland kommune har grunn til å være stolt over. En titt i STs arkiv viser mange saker som bekrefter at frivilligsentralen er blitt en stor suksess, takket være Solstad. Blant de siste sakene ST har omtalt, er frivilligsentralens innsats for å organisere bestilling og levering av mat for enslige som ikke har hatt noen til å hjelpe seg under koronakrisen.

I kjølvannet av Lindsets orientering og fokus på de to nevnte stillingene, har også enhetsleder for hjemmetjenesten i Orkland, Anders Jystad, meldt seg på med store bokstaver. I en epost til kommuneledelsen roser Jystad Solstad for jobben hun har gjort, og viser til at endelig fungere sentralen slik den skal, takket være Solstad. «Jeg vil strekke det så langt å si at Eva har reåpnet frivilligsentralen, og dette på en nyskapende måte,» skriver Jystad og legger til at han er imponert over arbeidskapasitet og engasjement som nå er å spore rundt sentralen.

Dette bør politikerne og kommuneledelsen ta inn over seg. Noen stillinger er nemlig for viktige til å bli brukt som salderingspost ved overtallighet!