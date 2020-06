Å kjempe for eller imot vindmøller

ST-debatt

Desto mer halleluja og mindre kritisk, realistisk og sunt folkevett som legges inn i debatten, desto flere av oss er det som blir mer og mer skeptisk til at man taler med et rent miljøhjerte. Beklager, folkens, men sånn er det bare.

Jeg anser de fleste miljøforkjempere som kloke og fornuftige folk, men når meningsytringer og blogginnlegg i vindmølledebatten ligner mer på flammende innlegg mot djevelen i et meningsblad i ei trangsynt bygd, enn debattinnlegg med hensikt å skape innsikt og forståelse, da blir jeg – og mange med meg – veldig skeptisk.

Hvem har sagt at vi skal oppgradere vannverkene våre uten inngrep i naturen? Så lenge vi ikke skal hyre inn noen som er uteksaminert ved Galtvort, så vil selvsagt en modernisering, effektivisering og oppgradering av vannkraften kreve inngrep i naturen.

Men under planlegging og prosjektering bør tilbakeføring til naturen og opprydding ha en stor plass i arbeidet. Jeg er oppvokst som såkalt anleggsunge, og det var alltid slik at når tunnelen og dammen var ferdig, så jobbet en del av anleggsfolka alltid uker og måneder i ettertid med å rydde opp etter seg.

Pytt, pytt, hva er vel stakkarslige 100 havørner, de er jo like utryddingstruet som kuer? Hva slags nedlatende herskevrøvl er dette? Ja, og hva er det disse samene gnåler sånn for? De får jo lov til å servere reinkjøtt til festmiddagen etter at vi har voldtatt inntektsgrunnlaget deres.

Hvem skal rydde opp etter tyskerne og andre utbyggere når konsesjonstiden er over? Hvem har ansvaret for vindmøllekirkegårdene når ny teknologi gjør gigantmastene overflødige? Og hvorfor bygger Europa vindmølleparker i Norge, når man samtidig lovpriser det faktum at vi skal importere miljøvennlig, vinnmøllekraft fra Europa via strømkabler den dagen vi ikke har nok strøm her på berget?

Kan de ikke bare bygge vindmølleskogene sine i Europa og sende strømmen oppover til oss? Nei, det stemmer, motstanden mot denne type utbygging er stor der nede i Europa, så da finter vi heller ut et par lokalpolitikere og overbeviser Ola og Kari om at dette er det nye grønne – kjør på med rasering av norsk natur!

Jeg mistenker at teknologi og utvikling går kjappere enn sendrektige politiske vedtak og tankegangen til enkelte miljøforkjempere. Vi skal alle være takknemlige for miljøforkjempernes kamp for miljøvennlig energi i en tid da ingen andre skjønte hva som var i ferd med å skje – ironisk nok må det ha føltes som Don Quijotes umulige kamp mot vindmøllene.

Da alle skulle ha internett og modemene ble oppfattet som trege og lite hensiktsmessige, ble vi alle fortalt hvor fantastisk ISDN var av teleselskapene. Lite visste vi at fiberoptikken allerede var klar, men noen skulle tydeligvis ha igjen utviklingspengene sine og kobberledninger fikk lov til å være framtiden en liten stund til. Er det slik med vindmøllene også? Hva med alternativ teknologi?

Jeg kommer fra en hyttekommune midt i Norge, og her besluttet kommunestyret i forrige å begrense et hyttefelt til fordel for beiteland. Og Dovre ligger der fortsatt, ingen har falt så langt. Restriktive lokale tiltak mot motorisert ferdsel i utmark og hytter med torvtak kan ikke sammenlignes med årelang anleggsdrift, gigantmaster og uopprettelige sår i landskapet, det være seg fjellheim eller kulturlandskap. Hva med mer miljøvennlig hyttebygging? Byggebransjen er framoverlent og klar, men konservative politikere tør ikke sette standardsettende vedtak ut i livet.

Vi må få en skikkelig debatt rundt dette med fornybar energi, men da må man tørre å stille kritiske spørsmål ved alt og alle, selv om man føler at man er i ferd med å miste meningsmonopolet. Og dersom én eneste vindmølleprofet til hevder at hun eller han har eierskap i den evige sannhet, så blir jeg enda mer sikker på at dagens vindmølleteknologi ikke har noen plass i mitt land, fylke eller nærmiljø.