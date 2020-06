De to stengte svømmehallene må bygges om

ST-debatt

De tomme svømmehallene på Grøtte og Orkanger barneskole er arealer som må brukes videre.

Grøtte skole har i over 40 år hatt tilgang til sin egen svømmehall på 12,5 X 8 meter. Skolen har omkring 500 elever, og omtrent halvparten av tida til opplæring i fysisk fostring/gym. i 1. til 7. klassetrinn har vært holdt i svømmehallen. Også i de tre øverste klassetrinnene har elevene vært mye i svømmehallen.

Etter stenginga av svømmehallen har Grøtte skole fått plassmangel i gymnastikktimene når elevene må benytte kun eksisterende areal til gymnastikk og fysisk aktivitet.

Svømmehallen på Grøtte har fine garderobeanlegg for begge kjønn. Det er dumt at dette står ubrukt når skolen har mangel på areal til fysisk aktivitet. Grøtte skole trenger arealet i svømmehallen til timene i gym. Det kan løses ved å bygge om svømmehallen til et nytt kroppsøvingsareal. Dette er en løsning som vi har diskutert i Samarbeidsutvalget ved skolen, hvor jeg møter som Orkland kommunes representant. Skolens ledelse og brukere ønsker en slik videre bruk av svømmehallen.

Da kommunestyret i Orkdal vedtok å bygge Orklandsbadet, ble det samtidig bestemt å stenge de to eksisterende svømmehallene ved Grøtte og Orkanger. Dette er en beslutning som ble gjennomført i vinter. Siden har begge svømmehallene stått ubrukte.

På Orkanger ønsker ledelsen ved barneskolen å få et fellesrom for de ansatte som har plass til alle ansatte og nye kontorplasser for ansatte.

Ved å få kostnadsberegnet en ombygging av svømmehallen på Grøtte til et lokale for fysisk aktivitet til høsten, vil vi i god tid før budsjett for 2021 skal behandles vite hva ombyggingen vil koste. Så blir det opp til kommunestyret å prioritere hva kommunens midler skal brukes til.

For SVs del vi vi påpeke at stengte lokaler på 200-300 kvadratmeter som det er behov for ved kommunens to største skoler, er en ufornuftig bruk av kommunens bygninger. Få dem i bruk. Ombygging av de to svømmehallene vil også være et fornuftig tiltak til å få i gang lokale byggefirmaer etter korona-bråstansen med permitteringer. Orkland har fortsatt over 300 arbeidsløse, som er under halvparten av hva det var på det høyeste sist vinter, men fortsatt altfor mange.