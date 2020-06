Korona. Oppsummering.

ST-debatt

Corona. Korona. Med C eller K. Stor eller liten forbokstav. Covid-19. Virus. Epidemi. Pandemi. Mange navn. Flaggermus. Kina. Wuhan. Verden. Europa. Norge. 2020. Et år for historiebøkene. Alt snudd på hodet. Først langt vekk. Mennesker dør. Gjelder ikke oss. Tror vi. Litt i media. Nærmer seg stadig. Mer spalteplass. Fotballkamp i England. Skulle aldri blitt spilt. Gjelder visst oss allikevel. Sykdommen sprer seg. Mennesker dør her også. Mange i risikosonen. Mye i media. 12. mars. Pressekonferanse. Alle ser på. Landet står stille. Erna, Bent, Camilla & Bjørn. Tid for lederskap. Statsminister går foran. Helsevesenet tar ansvar. Norge stenger. Alle grenser stengt. Skoler stenger. Hold avstand. Ikke lov å ta på hverandre. Klemmepause. Felles dugnad. Ikke lov å dra på hytta. Ikke lov å klippe håret. Antibac. Håndvask. Karantene. Ny hverdag. Nye hverdagsord. Krise for næringslivet. Nedleggelser. Oppsigelser. Permitteringer. Bekymringer. Dårlig nattesøvn. Tårer. Krise for familier. Tap av inntekter. Ensomhet. Isolasjon. Mennesker dør fortsatt. R overgår alle andre bokstaver i alfabetet. R = reproduksjon. FHI. Helsedirektoratet. Espen Nakstad. Line Vold. Kongen. Norske politikere. Stortinget. Regjering. Partipolitisk enighet. Samhold. Tydelighet. Fagkunnskap. Hjemmekontor. Hjemmeskole. Kombinasjon hjemmekontor & hjemmeskole. Kaotisk. Lærere savner å være lærere. Foreldre savner lærere. Foreldre er lærere. Barn tviler på at foreldre selv har gått på skole. Cornflakes og ninjago på tastatur. Digitale møter. "Vær så snill å mute". "Huske å unmute". "Du er opp ned". Alt av fritidsaktiviteter lagt på is. Idretten må vike. Ikke lov med kontaktsport. Svømmehaller og idrettshaller er låst. Kulturlivet på stedet hvil. Barn og ungdom er forbilledlige tålmodige. Russ 2020 respekterer smittevern. Russebussene står parkert. Men kollektivtrafikken i rute. Renholderne holder Norge rent. Søpla vår tømmes. Butikkene er åpne. Samfunnskritiske funksjoner. Skole – og barnehagetilbud for de som trenger det. Lærere sørger for et godt digitalt skoletilbud. Helsevesenet tar fortsatt ansvar. Et samfunn med hverdagshelter. Økt respekt for dem og det vi tidligere tok for gitt. Applaus til alle. Krisepakker deles ut. Ikke nok. R går ned. Tiltak har hjulpet mot viruset. Gradvis gjenåpning. Utålmodighet. Vil ha hverdagen tilbake. Fritidsaktiviteter starter opp igjen. Russ får være russ. Skole og barnehager åpner. Korona-sveisen forsvinner. Livet normaliseres. Fortsatt mange som sliter. Bedrifter som forsvinner. Arbeidsledighet. NAV. Finn.no. Økonomiske problemer. Må tas på alvor. Snart sommerferie. Fortsatt ikke over. Kampen mot korona = maraton. Ikke en sprint. Bislett Games gjennomføres. Der er det sprint. Dugnaden fortsetter. Hele 2020. Må holde ut. Tålmodighet. Ta fortsatt ansvar. For hverandre. "En for alle – alle for en". Du, jeg, Norge og resten av verden.