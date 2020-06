I tilfelle spøk, så er det en makaber spøk

ST-debatt

En uhørt, makaber og farlig trend har dukket opp denne sommeren. Noen oppfatter det som en lek blant barn, men sannheten er at dette er ingen lek, men kort og godt ugagn, skadeverk og det som verre er. Det handler om noe så makabert og ubetenksomt at noen finner på å løsne framhjul på syklene til barn. Det skal verken mye vett, forstand eller tankevirksomhet til for å skjønne hva som skjer når framhjulet løsner fra sykkelen.

Det er meldt om flere slike tilfeller rundt omkring i landet. I forrige uke var det også et tilfelle på Orkanger hvor en ti år gammel gutt stupte i bakken etter at framhjulet løsnet og trillet av gårde for seg selv. Til alt hell befant Jesper seg på flat mark da framhjulet løsnet fra sykkelen. Det gjorde at han stupte i bakken uten altfor alvorlige skader; annet enn skrubbsår og helt sikkert et lite sjokk etter en svært ubehagelig opplevelse. Og ganske sikkert med en skrekk i livet som vil sitte i lenge. I dette tilfellet kunne det ha gått mye, mye verre da tiåringen bor i bakkene opp for Orkanger. Hadde hjulet løsnet i nedoverbakke, kunne skadene ha vært katastrofale.

Jesper (10) har nå lært av foreldrene sine alltid å sjekke bremser og hjul før han setter seg på sykkelen og legger av gårde. Det er helt sikkert smart, men samtidig er det mye å kreve av barn som gjennom slike hendelser opplever at folk rundt dem i sin tankeløshet og dumskap volder andre store skader. Her som i mye annet skadeverk, finnes det ingen unnskyldninger eller formildende omstendigheter. Denne trenden må stoppes før den får spredt seg, og de som utfører skadeverket og påfører andre skader, må stilles til ansvar.

Selvsagt må slike hendelser anmeldes til politiet som er rette instans i slike alvorlige tilfeller. Men samtidig er det alle foreldre sitt ansvar å ta for seg ungene sine for å avdekke om de er skyldige eller medskyldige, eller om de vet av noen som finner på slik galskap. Og kjenner de noen som utfører slike handlinger, må det reageres og meldes umiddelbart før alvorlige skader skjer. Ingen er tjent med at slike handlinger dekkes over. Det kan bli et tungt ansvar å bære.