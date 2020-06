Å dyrke våre barns gründerånd

ST-debatt

Vi må derfor huske at entreprenørskap er en holdning og tenkemåte som må kultiveres, ivaretas og trenes helt fra tidlig alder.

Å dyrke frem gründerholdningen betyr å lære og stole på seg selv, og få mot til å starte noe nytt. Barn har mange talenter, kreativitet, intelligens og skapertrang – kanskje uten helt å være klar over det selv. Vi voksne må hjelpe alle barn med å oppdage sine evner slik at de kan sette dem ut i livet med selvtillit og uten å være redd for å mislykkes. Husk at øvelse gjør mester.

Jeg inviterer deg til å gjennomføre et grønt gründerprosjekt med barna dine, barnebarna eller naboens barn – å få en plante til å leve og gro, og bære frukter. Å dyrke en plante har mange likhetstrekk med det å skape en virksomhet, bare i veldig liten skala. Her kan barna lære viktige ferdigheter som kan være gode å ha som entreprenør i fremtiden, som for eksempel:

1. Definere et mål. Hvilken frukt eller grønnsak vil du dyrke?

2. Skaffe kunnskap og finne ut hva som er forutsetningene for å lykkes. Plant frøet i god jord.

3. Lage en plan og gjøre riktige prioriteringer. Sett av tid til å luke ugress og vann planten passelig. Stå på og legg til rette for god vekst. Vær tålmodig og ikke gi opp.

4. Kjenne gleden av mestring når prosjektet lykkes. Høst fruktene av planten din, nyt og del dem med familie og venner.

5. Evaluere og planlegge for fremtiden. Hva har du lært gjennom prosjektet ditt og hva kan du forbedre til neste gang?

Å dyrke en plante er faktisk en øvelse i mestring og entreprenørskap.