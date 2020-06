Rektorer med riper i lakken. Vol.2.

Det blir farlig når barn har oppmøteplikt et sted voksne jobber relativt konsekvensfritt.

ST-debatt

Da var vi her igjen.

Siden sist har jeg tatt kontakt med politikere og rådmann. Fordi barnet i mellomtiden har utvikla noe leger(flertall) definerer som sykdom som følge av stress på skolen. Fortsatt sitter ansvarlige skoleansatte der, trygge og komfortable i sine tilsynelatende kravløse stilllinger, fortsatt har dette ikke fått følger for andre enn barnet og familien.

Ifølge Barnekonvensjonen, som jeg understreker er norsk lov, skal barnet bli hørt. Kommunen stiller seg åpenbart over norsk lov. Hvordan og hvorfor kan dette skje? Er det en lokal paragraf i kommunalansattloven som sidestiller norsk lov? Rektor skal få mulighet til å «gjenopprette tillit»?? Etter mange år? Og flertall i vedtak fra fylkesmannen?

Kommunen har good tid, sikkert praktisk å ha muligheten til å ta en behagelig sommerferie, for ikke å snakke om behagelig arbeidstid før og etter lunsj? BARNET HAR IKKE MULIGHET TIL DET!

Behagelig å velge egne sannheter?

Holdekjeft/gjøresålitesommulig er åpenbart eneste lov her. Det blir farlig når barn har oppmøteplikt et sted voksne jobber relativt konsekvensfritt.

Hva tenker kunnskapsministeren om dette? Er det innafor at kommunen er kriminell med barn involvert? Hvorfor er ikke rektorer i alle kommuner inne i et system hvor de MÅ jobbe tett på hverandre, nettopp for å oppnå gjennomsiktighet , som i andre større kommuner?

Eller snakker vi om plettfri kommune med plettfrie ansatte og plettfrie foreldre med plettfrie barn?

Jeg tror ettertiden vil dømme hardt.

Mor som - igjen - gjerne skulle satt navnet sitt her