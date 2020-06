Skeptiske ordførere

ST-debatt

Prosjektet heter Overvik, og er omstridt fordi det må flyttes mye matjord fra et område som fylkesmannen sier har stor verdi for kulturlandskapet. Trønderenergi ønsker å gå inn som eier for å utvikle nye energiløsninger. I Avisa-ST 18.juni får vi vite at dette kommer overraskende på ordførerne i blant annet Skaun, Orkdal, Heim og Trondheim. Ordførerne mener de burde vært informert på forhånd fordi kommunene har eierandeler i Trønderenergi.

Her har ordførerne sovet i timen. Den 5. mars i år vedtok vi i Skaun kommunestyre det som i realiteten var et kjøp av nye aksjer i Trønderenergi. Jeg var den eneste som stemte imot. I forkant hadde formannskapet besøk av representanter fra Trønderenergi. Det ble gitt en grundig presentasjon av den nye strategien til Trønderenergi. Frem til nå har Trønderenergi hovedsakelig drevet med produksjon av vannkraft og drift av strømnett. Fra nå av skal det satses på å vokse seg større innen vindkraft og moderne energiløsninger. Alle eierkommunene har fått denne presentasjonen.

Ordførerne har derfor ingen god grunn til å reagere på Trønderenergis planer om å delta i Overvikutbyggingen. Dette er en vanlig måte å operere på når det skal utvikles nye energiløsninger, og det er i tråd med selskapets strategi. Det er selvfølgelig trist at utbyggingen går utover såpass mye dyrka mark, men sånn gjør de det i Trondheim. Reguleringen av området ble enstemmig vedtatt i Trondheim bystyre.

Jeg hadde vært positiv til kommunalt eierskap i Trønderenergi dersom det handlet om stabile strømnett og lønnsomme vannkraftverk. Men selskapet utvikler seg i en retning som gir større risiko, både økonomisk og etisk. Hvorfor skal Skaun kommune eie et selskap som bygger ladestasjoner i Oslo, solcellepaneler på Overvik og fuglekverner på Frøya? Derfor stemte jeg imot å kjøpe flere aksjer i Trønderenergi. Det er naturligvis lov å være uenig med meg, men politikere bør forstå hva de vedtar. Ordførerne kan ikke rynke på nesen i etterkant av en utvikling de selv har vedtatt og applaudert.