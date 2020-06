Vi SKAL tilbake før 1. september!

ST-debatt

Da mister vi hele sesongen 2020. Det totale tapet for samfunnet kjenner ingen. Absolutt ingen kan forutsi rekkevidden av å forby en aktivitet som er så viktig for så mange. Stopper fotballen, stopper mye mer enn selve spillet.



Som mangeårig lagleder i Orkla FK herrer senior i Norsk-Tipping ligaen og representant i kretsstyret NFF Trøndelag for sone Orkdal for 3 året, vet jeg litt om den samfunnsmessige verdien av idretten vår.

Nå trodde vi klarsignalet skulle komme for å trene på vanlig måte igjen for de over 20 år. Slik ble det ikke. I min egen klubb valgte vi like godt å ta ei uke ferie fra trening. Skuffelsen var så stor, og det ble mental samling i bånn. Vi har fått nok av lek med ball. Vi vil trene fotball og spille fotballkamper igjen!



Alle begriper at det er viktig å hindre smitte, men det er vanskelig å forstå at breddefotballen skal representere en så stor risiko sammenlignet med annen aktivitet som er lov. Myndighetene har selvsagt en vanskelig oppgave ved å veie ulike hensyn opp mot hverandre. Tiltakene for å unngå smitte må uansett ikke koste samfunnet mer enn den gevinsten de kan gi. Et sånt regnestykke har flere faktorer det er vanskelig å beregne. Den ene er verdien av breddefotball, og akkurat den tror jeg norske myndigheter setter altfor lavt. Virksomheten vår måles ikke i TV-inntekter, men i sunn aktivitet, trivsel, glede og sosialt liv – kort sagt i folkehelse. Gjentar: Folkehelse.

Hvor store tap skal folkehelsa lide for en mulig redusert fare for korona-smitte?

Breddefotballen retter seg primært mot barn og ungdom. Den bidrar til fysisk aktivitet, god helse, gode vaner, integrering av innvandrere, toleranse, kameratskap, dugnadsånd, samhold, tilhørighet og gode opplevelser for folk som spillere, trenere, foreldre, besteforeldre, folk som tar administrative oppgaver –og for alle som følger med oss.



Breddefotballen konkurrerer med aktiviteter som ikke gir disse gevinstene for samfunnet. En sesong uten normal aktivitet vil ganske sikkert føre til frafall fra fotballen. Flere slutter med idrett tidligere. Å holde flest mulig barn og unge i aktivitet lengst mulig, er en viktig del av breddefotballens samfunnsoppdrag. Nå får vi ikke lov å gjennomføre oppdraget.



Myndighetene må få øynene opp for hvilken samfunnsmessig gevinst breddefotballen i Norge representerer. Først da er det mulig å ane hvor store kostnader som følger med å ødelegge en hel sesong. Vi snakker altså ikke om TV-inntekter, men om gevinsten ved bedre folkehelse. De som vil stoppe breddefotballen undervurderer oss og undervurderer de verdiene vi tilfører samfunnet.



Jeg er klar til kamp. En kamp for barna, ungdommen og de voksne. En kamp for frivilligheten, for lokalsamfunnet mitt, for Trøndelag, for Norge! For oppvekst, for tilhørighet, for stolthet og trygghet.



Vi SKAL tilbake før 1. september!