Fra godfot til krokfot

ST-debatt

Dette innlegget skulle jo selvfølgelig handlet om noe mer samfunnsnyttig enn fotball. Spesielt i disse tider. Men jeg klarer ikke å la være. For etter to serierunder, ett poeng og null (!) mål, så fortsetter altså Rosenborg den elendige trenden fra fjorårets sesong. Nå må jeg raskt presisere at dette skrives av ren kjærlighet til klubben i mitt hjerte.

Vit også at jeg ikke hater noe(n) som helst – ei heller andre fotballag. Tvert imot. Jeg har virkelig sansen for norsk fotball, og jeg unner alle lag det beste. Også Molde. Det er helt sant. Det skal også her påpekes at jeg ikke tror at jeg kunne gjort det bedre enn de elleve utvalgte på Rosenborg. Men heldigvis er det en supporteres privilegium å kunne si sin dønn ærlige mening, og det ønsker jeg herved punktvis å gjøre.

1. Hva i huleste har skjedd med godfotteorien? Det hjelper jo ingenting hvis den ikke omsettes i praksis. Det være seg på fotballbanen, på arbeidsplassen eller i livet ellers. Dyrk kollektivet. Tenk alltid samhandling. Gjør hverandre gode. Da kommer også de gode resultatene.

2. Vis glede og kjærlighet til klubben og sporten. Smil til hverandre og smil til andre. Det ser ikke ut som om dere har det gøy på fotballbanen i det hele tatt. Vit at det faktisk også smitter på oss supportere.

3. Vis at dere vil ha ballen og finn tilbake til leken med lærkula. Kjel med den som om den er din bestevenn. Prøv å slå en tunnel eller to. Drible av en motstander. Akkurat nå ser det som om dere får strøm i beina hvis dere er borti ballen. Lær av Edvard Tagseth. Han har skjønt det. En spiller som for øvrig bør starte hver kamp.

4. Få på plass et samhandlingssystem offensivt der hele laget bidrar. Hvor er sidebackene? Hvor er midtstopperne som kan dra av første motstanderledd? Hvor er midtbaneankeret som skal styre spillet? Hvor er kantene? Ja, hvor er dere alle sammen? Dere kan leke gjemsel et annet sted enn på banen. Finn hverandre. Gjør dere spillbare. Tørr å utfordre. Fotball er ufarlig, og det er derfor bare å slippe seg løs.

5. Sats på ungguttene. De er gode nok, men de må få tillit. Som et eksempel mot Molde sist helg. Da kunne de tre på topp vært Ceide, Botheim og Brattbakk. Med Tagseth i tillegg på midtbanen – ja, da tror jeg vi både hadde fått et bedre spill og resultat.

6. Få avløsning på trenersiden. Hent inn Steffen Iversen som medtrener til Trond Henriksen. La Steffen få nødvendige kurs og sertifiseringer, og vi har vår nye hovedtrener på plass fra 2021. Vi trenger et klokt fotballhode med en spillererfaring som overgår de fleste, men som viktigst av alt kan få spillerne til å skjønne at fotball er og blir det morsomste de driver med.

