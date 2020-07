ST-debatt

Sist helg ble det bråk mellom ungdommer og politi ved Hestsjøen i Trondheim. Politiet sier at det er en helt ny erfaring at ungdommer ikke adlyder politiets ordrer og attpåtil nekter å oppgi navn og identitet. Det er grunn til bekymring at folk, uansett alder, ikke adlyder ordrer fra politiet. Ekstra urovekkende er det at så unge mennesker ikke viser respekt for politiet. Det kan det føre oss inn i et lovløst samfunn.