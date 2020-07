Lysthusflata, Ulvåsen og Orkanger

ST-debatt

Det kommer nesten 100 boliger på Lysthusflata høyt over Orkanger. Alle gode krefter skal sørge for at utbygginga ikke skaper en barriere mot Ulvåsmarka, men gjør turområdene lettere å nå til fots. Friluftslivet kan rykke nærmere og folkehelsa styrke seg takket være politiske initiativ, engasjerte velforeninger, OIF og Salvesen & Thams.

Det er problematisk å bygge ned sentrumsnær natur, men tidligere Orkdal kommunestyre har for lengst bestemt at her skal det ligge boliger. Utbygging er bestilt av kommunen via vedtatte arealplaner.

Da gjenstår det å se mulighetene som åpner seg. Det har Småbylista og Orkanger Vel forsøkt gjennom flere år ved å jobbe for turstien mellom Nerviksbakkan og Joplassen. Den er et kinderegg:

Eneste bilfrie atkomst fra Orkanger til Ulvåsmarka.

En trygg og vakker snarvei mellom boligfeltene og skolene/andre tilbud.

Lys og bedre dekke

Traséen har vært dårlig og altfor lite brukt. Mange har kjørt bil opp til Lysthusflata og Ulvåsen i stedet for å skli i gjørma. Det blir bedre.

Joplassen/Lysthusflata ligger så langt fra sentrum at bilen er et naturlig førstevalg. En attraktiv snarvei kan i stedet gi gode vaner og bedre helse bokstavelig talt fra barnsbein av. Derfor:

Orkanger Vel har bevilget 100 000 kr til Joplassen Vel for utbedring av traseen. Etter et visst politisk påtrykk stilte kommunen med samme beløp. Nederste del har blitt veldig bra.

Orkanger Vel har nå bevilget ytterligere 6000 kr til OIFs stikomite for å utbedre de verste partiene over Lysthusflata.

Småbylista har fått inn i reguleringsplanen at det skal være parkeringsplass på ett dekar der Buvikløypa starter ved Uvåsveien.

Småbylista har videre fått inn krav om at det skal gå en bilfri turtrasé i grøntdrag og lekeplasser gjennom boligfeltet på Lysthusflata (i tillegg vil folk selvsagt kunne gå etter fortau).

Småbylista foreslo ved sluttbehandlinga forrige onsdag rekkefølgekrav om at det skal settes opp lys på snarveien Nerviksbakkan-Joplassen før boliger på Lysthusflata tas i bruk. Ordføreren ville ha en presisering om at utbygger skal betale, og det ble enstemmig vedtatt.

Mer attraktive boliger

Økende biltrafikk gjør det stadig mindre fristende å gå etter Ulvåsveien, og følgelig begynner enda flere å kjøre helt fram til Ulvåsen - en klassisk ond sirkel. Løsningen er Buvikløypa fra Lysthusflata opp til lysløypa. Den ligger klar som et naturskjønt, bilfritt alternativ. Nå utbedrer vi strekket Nerviksbakkan-Joplassen og er sikret et turdrag gjennom det kommende boligfeltet på Lysthusflata. Dermed oppstår en god, sammenhengende trasé uten biltrafikk for turgåere og andre myke trafikanter helt fra Orkanger via Buvikløypa og opp i marka. Rikelig med utfartsparkering ved starten av Buvikløypa vil dessuten få flere til å gå i hvert fall den siste halvparten av strekningen fra Orkanger.

Nærheten til Ulvåsmarka er et pluss for boligfeltene på Joplassen og Lysthusflata, mens avstanden til sentrum er et minus. En opplyst snarvei gjennom skogen fører ikke bare til at marka rykker litt nærmere Orkanger, men boliger med mange barnefamilier rykker også litt nærmere skoler og andre tilbud i sentrum. Det er vinn-vinn.