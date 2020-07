Kua mi, jeg takker deg

ST-debatt

Verset er fra en tid da verden så annerledes ut. I dag lever vi i en tid der noen til og med støtes av dette uskyldige verset, og vil skyve klimaansvaret på den norske kua. Hva er det som gjør at biologiske prosesser, og det nødvendige karbonkretsløpet som verden har levd av i tusener av år, nå blir pekt ut som syndere?

Bruken av skog og jord har en nøkkelrolle for flere av de globale utfordringene, og som leverandør av mange fellesgoder for samfunnet har landbruket alltid spilt en betydelig rolle. Trygg og nok mat, kultur og landskap, natur og opplevelser, energi og varme, byggematerialer og hus, og ikke minst arbeid og verdiskapning. Norsk jordbruk har i tillegg redusert sine klimagassutslipp over flere ti-år, gjennom systematisk arbeid på avl, dyrehelse og teknologiutvikling. Den fire-maga norske kua og sauen er en klimavinner og bidrar også til oppfyllelse av flere av FNs 17 bærekraftsmål.

Samfunnsdebatten preges av manges engasjement om en grønnere framtid. De globale klima og naturutfordringene, matsikkerhet og helseberedskapen er også et tema som mange naturlig nok er opptatt av. Dette er positivt, og gir oss et optimistisk inntrykk av at løsningene kommer. Ferske tall fra SSB viser også at utslippene i Norge er på vei ned, for fjerde år på rad.

De siste månedene har vi sett at verden er sårbar, og pandemien som herjer forsterker behovet for en samlet styrket beredskap og økt bærekraft. Behovet for et sterkere internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse de grenseoverskridende utfordringene, og Norges bidrag med å oppfylle forpliktende avtaler som Paris-avtalen, må stå fast. Vi skal greie å kutte i utslippene, uten å kutte i velstanden.

Samtidig som fotosyntesens evne til å løse utfordringene er formidable, er også den norske bondens vilje til å bidra til ytterligere reduserte utslipp forbilledlig. Landbrukets organisasjoner skrev i 2019 en intensjonsavtale med regjeringen om framtidige betydelige kutt i utslipp fra matproduksjonen, og kommer i så måte Miljødirektoratets forslag i Klimakur 2030 godt i møte. Mer forskning, økt kunnskap og bevissthet, og bedre teknologi skal bidra til at matproduksjonen, sysselsettingen og samfunnets felles goder videreføres, og forbedres. Gjennom god kontakt med landbruksnæringen og organisasjonene i Trøndelag, ha vi erfart en næring som vil både satse og bidra til en positiv utvikling. I vårt eget fylke samarbeider primærnæring, industri og innovasjonsmiljøene også godt.

I arbeidet med kommende Stortingsmelding om klimapolitikken blir innspill fra næringa, den levende samfunnsdebatten og kunnskapsgrunnlaget i Klimakur 2030 viktige faktorer for å nå felles mål om grønnere framtid. Vi ønsker å kutte utslippene, og øke produksjonen, sysselsettingen og verdiskapningen i norsk landbruk.