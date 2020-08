ST-debatt

Anne Hukkelås (55) har levd et langt liv som rusmisbruker. I noen år var hun også kriminell. Når hun ser tilbake på livet sitt, kan hun egentlig ikke huske noe annet. Jo forresten, hun minnes en god oppvekst sammen med en mor, far og tre søsken. Ikke en oppvekst med overflod, luksus og reiser. Men en oppvekst preget av trygghet hjemme. Anne skylder ikke på noen for at livet hennes ble slik det ble. Det ble bare slik.