Tåler politikken i Orkland dagens lys?

ST-debatt

Etter et lengere intervju med en opposisjonspolitiker på lørdag, måtte jeg svare for meg og andre politikere i Orkland. Er det slik i Orkland, at makt korrumperer? Hvor utbredt er vennetjenester? Bestikkelser? Og hodeløse vedtak? Kalt «harrypolitikk» i avisa.

Hvorfor måtte jeg svare for dette? Usikker, med grunnen kan være at jeg er en relativt kjent politiker, som ofte har stått frem i avisa. Jeg har vært i gamet lenge. Helt siden 1979. Og jeg har både vært posisjonspolitiker og opposisjonspolitiker og skulle dermed kjenne det politiske livet svært godt.

Hva svarte jeg de to lett opprørte innbyggerne på Amfi? For svare måtte jeg, før jeg fikk forlate dem. Det korte svaret er at jeg i alle disse årene ikke har oppfattet lokalpolitikken som noen form for lyssky virksomhet.

For å ta dette med åpenhet. I de årene jeg satt i posisjon så opplevde jeg ikke dette. Politikken ble utøvd slik den skal. Ordføreren orienterte om henvendelser, møter og det som ellers skjedde. Orienteringen om slikt ble gitt til oss i posisjon og i egne møter til alle gruppelederne. Og bare så det er sagt. Som opposisjonspolitiker har jeg heller ikke noe å klage på. Jeg får de opplysningene jeg etterspør, og jeg har heller ikke opplevd at ordføreren holder noe tilbake. Og rådmannen og hennes stab er særdeles åpen og hjelpsom. Mange kommuner kunne hatt noe å lære av Orkland. Jeg sier det, fordi jeg har sammenlikningsgrunnlag.

Ja, makt har vi politikere, men den er ikke skjult. Alle politikere kan få gjennomslag for saker de brenner for hvis man argumenterer godt. Men det er klart. De partier som er i posisjon som en følge av velgernes dom, får gjennomført mer enn vi i opposisjon. Slik er det, og slik skal det være. For oss gjelder det å argumentere for saker, og skaffe seg allianser også innad i posisjonen.

Vennetjenester og korrupsjon i form av bestikkelser har jeg aldri opplevd. Og det tror jeg ikke jeg får oppleve heller. At det gis dispensasjoner som jeg er uenig i, kvalifiserer ikke til mistenkeliggjøring.

I den grad det fattes «hodeløse» vedtak i kommunen så må jo det være vedtak som jeg og andre ikke er enige i. Men de behøver jo ikke være «hodeløse» av den grunn. Det er så enkelt som at flertallet rår, og det skulle bare mangle.

Men at dette bringes på bane i offentligheten gjør at den vanlige mann og kvinne begynner å lure, og spør seg selv. Er det slik? Jeg kan svare det samme som jeg svarte mine to mistenksomme venner. Nei, korrupsjon, med og uten «brune konvolutter» kjenne jeg ikke til. Jeg har aldri opplevd det i mine svært mange år i politikken. Og vedtak som en del oppfatter som dumme forekommer og vil alltid forekomme. Heldigvis er det ulike meninger i politikken. Og da «stemmer vi oss ut av det», som tidligere ordfører i Orkdal Arne Grønset pleide å si.

Politikere er ikke den gruppen som har størst tillit i samfunnet, dessverre. Derfor bør man ikke bære mer ved til dette bålet.

PP og jeg skal fortsette å være årvåkne og følge opp saker som vi mener er feilbehandlet og saker som berører enkeltmennesker. Vi skal være ombudsmenn og kvinner. For å få til det er det viktig at vi kjenner våre roller.

Og i Orkland fungerer dette bra. Vi har en ordfører og en posisjon som også lytter til opposisjonen. Og vi er langt ifra en kommune hvor det råder «mafiatilstander» slik som de to som grep meg fatt oppfattet det.

Og jeg er heller ikke sikker på om at vi behøver såkalte «djevelens advokater» for å utøve politikk. Det holder med gode forslag, et godt samarbeid mellom posisjon og opposisjon og ikke minst administrasjon. Da når vi langt i å utvikle kommunen.

Så mine to venner på Amfi. Nå har jeg gjort det dere ba meg gjør. Fortalt offentligheten, det jeg fortalte dere. Dere trodde på meg. Mon tro om andre gjør det?