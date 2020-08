Et trygt sted å være – et godt sted og lære!

ST-debatt

Etter nedstengingen av skolene 12. mars, gjorde ansatte sitt ytterste for å gi elever et godt tilbud med hjemmeskole. Undersøkelser viser at flertallet av elevene har klart seg dårligere med hjemmeskole, understreker pedagogikkprofessor ved UiO, Thomas Nordal.

Nå er det viktig at kommuner og ansatte får tilført nødvendige ressurser, slik at det tapte kan tas igjen. Arbeiderpartiet vil berømme alle lærere og ansatte for innsatsen, og ønsker alle gode arbeidsdager i tiden framover.

Etterlyser ressurser til kommunene

Arbeiderpartiet har etterlyst mere penger til kommunene, slik at gjenåpningen av skolen kan bli så god som mulig. Vi foreslo derfor en skolemilliard ekstra før sommerferien, som skulle gå til dekning av ekstrakostnadene skolene hadde i den akutte fasen i vår.

Vi har etterlyst en nasjonal plan for gjenåpning av skolene, og vi savner en helhetlig plan med forutsigbare svar for den gradvise gjenåpningen av hele utdannings-Norge, som foreldre, elever og lærere kan planlegge etter.

Tilbudet til sårbare barn

Sårbare barn ble særlig skadelidende da skolene ble nedstengt 12. mars. Det har også blitt flere sårbare barn under Covid-19, viser rapport fra regjeringens koordineringsgruppe. Hele 35 % av lærerne er også betydelig bekymret for oppfølgingen og tilbudet til sårbare og utsatte barn under Covid-19, og alarmtelefonen for barn og unge meldte om en økning på over 100 % i antall henvendelser.

Skolen trenger flere lærere

Tall fra SSB viser at vi ligger an til å mangle 5 800 kvalifiserte lærere i 2040, noe som er en økning i lærermangelen på 1 800 lærere siden den forrige beregningen. Det kommer heller ikke signaler om noen kursendring, fra regjeringen, og de holder fast på at de vil «avskilte» erfarne lærere, opprettholde det rigide 4-kravet i matematikk for å starte på lærerutdanningen og stemmer mot Aps forslag om penger over statsbudsjettet til å ansette flere lærere i kommunene. Andelen ukvalifiserte er den høyeste på over 15 år, en økning på nesten 50% siden høyreregjeringen overtok i 2013. Om lag halvparten av timene med spesialundervisning utføres av ukvalifiserte assistenter, selv om dette er de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte aller mest. Og mange kommuner melder om store vanskeligheter med å rekruttere og beholde nok lærere.

Konsekvensene av lærermangelen i skolen merkes allerede i norske klasserom. Uten flere kvalifiserte lærere, blir det ikke en god skole for alle barn. Det er behov for en ny skolepolitikk som sikrer barna våre nok kvalifiserte lærere. Skolen trenger flere kvalifiserte lærere som har tid og mulighet til å se hver enkelt elev.

Flere kvalifiserte lærere i skolene er nøkkelen til om fagfornyelsen blir vellykket, og om barna våre nå får en god og trygg skolestart.