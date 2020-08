Dette er en situasjon som ikke bare går over. Nå trenger vi all den kreativitet og stå-på-vilje som må til

ST-debatt

Koronasituasjonen ble ikke bare et vårblaff som førte til stengte skoler og barnehager noen uker, og at det norske folk ikke kom seg på hyttene sine i påska 2020. Det ble heller ikke bare et blaff som førte til stengte kinoer og avlysninger av konserter og festivaler sommeren 2020. Det ble heller ikke et blaff som stengte ned landegrensene og hindret utenlandsreiser noen måneder. Denne høsten forstår vi at koronaviruset er noe vi må leve med lenge. Ingen vet hvor lenge, men alt tyder på at vi må lære å leve annerledes. Dette er ikke noe som bare går over.