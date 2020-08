De sterke og de svake i Orkland

ST-debatt

Brune konvolutter og djevelens advokat: Basert på noen løsrevne uttrykk fra et langt intervju med undertegnede, kan det se ut som om Torstein Larsen har konvertert fra politisk vaktbikkje til ordførerens puddel (innlegg i ST 18.08). Håper det ikke stemmer, og kanskje hjelper noen utdypende kommentarer på sju punkter.

1. Småbylista

Partiet har et konkret program som vi prøver å følge opp i praktisk politikk. Vi fremmer mange konstruktive forslag og får rett som det er gjennomslag. Jeg tør påstå at få stiller bedre forberedt enn oss, og vi legger vekt på å opptre med integritet. Her er to poster i partiprogrammet som skiller Småbylista fra de andre:



Ingen frykt: Vi skal være en uredd kritiker av feil og forsømmelser i det offentlige maktapparatet og ellers i samfunnet. Fakta og kunnskap skal danne grunnlag for politiske beslutninger.

Større åpenhet: Vi utfordrer de tradisjonelle partiene til større åpenhet om politisk arbeid og kommunal forvaltning. Uheldig lobbyvirksomhet, politiske vennetjenester og samrøre mellom politikk og administrasjon rammer de svake og fremmer interessene til de sterke.



2. Derfor er mot og åpenhet viktig

Mangel på mot og åpenhet favoriserer:

- Pengesterke interessenter som kan kjøpe seg lobbykraft.

- Folk med gode kontakter i politikk og administrasjon.

Mangel på mot og åpenhet rammer grupper med liten påvirkningskraft, eksempelvis:

- Demente ved Helsetunet.

- Eldre med hjelpebehov, men uten sterke pårørende.

- Elever med lærevansker.

- Barn utsatt for omsorgssvikt.

- Eiere av små foretak.

3. Privilegier til de sterke

Torstein Larsen bagatelliserer problemet med utstrakt bruk av dispensasjoner fra planer og regelverk. En dispensasjon er et privilegium og skal være en nødventil, men fungerer som fast politisk praksis. Når politikere i Orkdal/Orkland deler ut dispensasjoner som åpenbart er i strid med lovverket, må en spørre seg om motivet er vennetjenester. Politiske vennetjenester er første steg på veien mot korrupsjonslignende forhold. Dispensasjoner undergraver arbeidet med god samfunnsplanlegging, setter hensynet til enkeltpersoner foran fellesskapets interesser og øker risikoen for urettferdig forskjellsbehandling.

Mange dispensasjoner gjelder arealbruk. Orkland (og sikkert andre kommuner) er sterkt styrt av grunneierinteresser. Grunneieres ønske om inntekter fra utmarka bidrar blant annet til omstridte vindparker og omfattende utbygging av hyttefelt med bilveg til hver dør - og påfølgende nedbygging av natur.

4. Salvesen & Thams

ST skriver at jeg har et nært forhold til Bjørn M. Wiggen. Det er en sannhet med modifikasjoner, men uansett er S & T en gave til hele Orkland. Med base i kommunen vår har Wiggen & co raskt bygd opp det Adressa kaller et mini-Orkla. Selskapet har enestående kompetanse, et formidabelt nettverk utenfor kommunen og kapital til å satse offensivt. Samtidig har S & T hjerte for Orkland og vilje til å drive langsiktig samfunnsutvikling her hos oss, i motsetning til utbyggere som kommer fort inn og drar fort ut med overskuddet sitt. Bygdedyret har pekt ut S & T som en aktør som bruker makt til å skaffe seg fordeler, men faktum er tvert imot at selskapet følger alle spilleregler lojalt mens konkurrenter fusker.

5. Om integritet

Salvesen & Thams har måttet finne seg i at jeg har stemt mot tillatelse til bakkeparkering de ønsket på deler av Rømme. Jeg har fått gjennom vedtak om å pålegge dem å lage turdrag im kommende boligfelt på Lysthusflata og en stor utfartsparkering for turfolket samme sted. I tillegg har Småbylista fått gjennom at utbygger (S & T) må bekoste lys på snarveien mellom Nerviksbakkan og boligfeltene. Leilighetene som nå reiser seg på toppen av ny Coop Extra på Orkanger kommer også etter forslag fra Småbylista. Coop-boligene konkurrerer med S & Ts prosjekter, men vi skal utnytte sentrumstomter godt og det skal se pent ut. Nerøra fortjener bedre enn en svart, lav kasse som innfallsport.

6. Frukten av 24 år i VG

ST gjør mye ut av VG-bakgrunnen min, og den har skjerpet sansen for åpenhet og bruk av fakta framfor følelser i politikk. Personlig erfaring fra å grave i viktige saksfelt utvikler et maktkritisk samfunnssyn, og her er tre eksempler å lære av blant mange:

Barnevern: Staten sendte våre mest sårbare ungdommer til private barneverninstitusjoner drevet av blant annet politifolk og offiserer. Staten (fylkesmennene) brøt deretter systematisk statens egen lov om å føre tilsyn for å hindre forsømmelser og overgrep.

Justismord: Minst 30 nordmenn er dømt for incest på sviktende grunnlag, oftest fordi leger feiltolket anatomi. En av de dømte ble frikjent 11 år etter at han skjøt seg. Uskyldige Fritz Moen tilbrakte store deler av livet i fengsel som drapsmann selv om han hadde alibi for det ene av to drap. En dommer konstruerte et motbevis i retten. Dommere og fagkyndige med autoritet har produsert justismord på løpende bånd i rettsstaten Norge.

Spillegalskap: Landet vårt var et stort kasino til langt inn på 2000-tallet. Folk sto på butikken og spilte seg fra jobb, hjem og familie på maskiner designet for å gjøre deg avhengig. Tragedien kunne pågå fordi næringsinteresser delte det gigantiske

overskuddet med ideelle organisasjoner. De dannet en uimotståelig lobby-allianse. Ofrene gjemte seg i skam. Feil og urett får fortsette inntil noen, som VG eller Småbylista, sier tydelig fra.

7. Er Orkland for lukket?

Larsen ser ut til å mene nei, men fire av mange mulige eksempler som motsvar:

Anna Krogstad-saken i 2015: I stedet for å undersøke påstått svikt ved Orkdal Helsetun, sparket kommunens ledelse nedover og feide egne forsømmelser under teppet.

Helsetunet i 2020: Ny leder sier at bruker- og pårørendeperspektivet var totalt fraværende da hun startet. Det er en knusende dom som tyder på at svikt er bortforklart i årevis.

Feil i saksframlegg: Småbylista tok opp faktafeil som påvirket politiske vedtak, noe som er svært alvorlig og svekker tilliten til at forvaltningen er objektiv. I stedet for å rydde opp, ba ordføreren kommunestyret erklære tillit til rådmannen. Politisk og administrativ ledelse har en tendens til å verne om hverandre.

Hemmelige søkere: Flere søknader var hemmeligstemplet da Orkdal kommune ansatte Ingvill Kvernmo som rådmann, inkludert Kvernmos egen. Folk fikk følgelig ikke vite hvem som konkurrerte om jobben. Hemmeligholdet var ulovlig.

Som pårørende har jeg opplevd alvorlig rutinesvikt fra kommunens side. Det ene tilfellet var potensielt dødelig og ble avslørt i siste liten av familie ved en ren tilfeldighet. Jeg har unnlatt å ta opp disse personlige sakene offentlig. Tjenestene våre er nok i hovedsak gode, men det er ikke noe vi skal slå oss til ro med.



Arbeid for åpenhet og mot politiske vennetjenester er arbeid for bedre kvalitet. Dette er ferskvare akkurat som trening og må pågå hele tida. Orkland har valgt «modig, klok og nær» som verdier. Småbylista vil gjøre det til mer enn et slagord.