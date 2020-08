Skal vi alle bli genmodifiserte prøvekaniner?

ST-debatt

I går (18.08) gikk fristen ut for å uttale seg om et regjeringsforslag som har vakt lite oppmerksomhet blant oss folk flest, men som etter min mening legger opp til inngrep i livene våre som ingen aner rekkevidden av: «Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19». Blir det vedtatt, skal vi alle få GMO-vaksine – dvs en vaksine som er utviklet med genmodifiserte organismer (GMO).

Norge har ingen genmodifiserte planter eller matvarer/forprodukter med genmodifiserte organismer. Produkter godkjent i EU er også forbudt i Norge med mindre myndighetene har vurdert og tillatt produktet.

Norge har verdens strengeste regelverk for genemodifiserte organismer (GMO). Det har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Den norske genteknologiloven omtales ofte som verdens beste.

Det er derfor fullstendig paradoksalt at regjeringen gjennom godkjenningsfritak i forhold til Covid-19 vil innføre og ta i bruk GMO-vaksiner. Samtidig som vi gjennom lovgivningen beskyttes mot GMO i matvarer og dyrefor, skal hele befolkningen gjennom injeksjon tilføres genmodifisert virusvaksine. Fremmed genmateriell vil bli ført inn i cellene våre. Dette trass i at man ikke har noen erfaring med slik genterapi på mennesker. Vi vet ikke hva dette vil medfører hverken for de som vil bli vaksinert eller for framtidige generasjoner.

Det norske folk kan og må ikke bli utsatt for dette eksperimentet som ingn vet rekkevidden av. Jeg håper at det fins nok politikere med vett og forstand i både regjering og på Stortinget som sier nei til GMO-vaksine i Norge. Forskere over hele verden, også i Norge, jobber på spreng for å utvikle vaksiner. La oss være såpass fornuftige at vi venter til det kommer en vaksine som ikke inneholder GMO.

Berkåk 18.08.2020