Forvirrende stedsangivelser

ST-debatt

Som fast leser og abonnent av Avisa Sør- Trøndelag, så opplever jeg å ha en god nyhetskilde til stort og smått som skjer i mitt nærområde. Likevel har jeg gjennom alle år opplevd det forvirrende at journalistene i Søra ikke alltid er like bevisst når de beskriver saker fra ulike områder i sitt nedslagsfelt.

Etter et halvt liv i Orkdal så er det likevel ikke slik at man kjenner alle stedsnavn eller forstår hvilken kommune saken handler om, utifra referanse til « rådmannen» eller bruk av lokale stedsnavn uten å ha oppgitt hvilken kommune saken dreier seg om. Det bør ikke være nødvendig å måtte google for å forstå hvor saken tar sted.

Så oppfordrer dermed avisa til å huske på at dere har både innfødte, innflyttere og generelt varierende geografikunnskaper hos leserne deres. Takker for en god nyhetskilde som kan bli enda bedre med litt mer bevisst journalistikk.