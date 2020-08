Hovedbygninga på Follo må bevares

ST-debatt

Orkanger Arbeidersamfunn mener det vil være et stort historisk tap om bygget blir revet, noe vi ikke kan la skje. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som har engasjert seg i saken og satt den på kartet i sosiale medier, Avisa Sør-Trøndelag og Adresseavisen.

Det vil være et stort tap for Orkdal vidaregåande skole, Orkland og Trøndelag om den ærverdige hovedbygninga fra 1690-årene blir revet. Bygget er en stor del av vår felles kulturarv og en stor del av vår identitet. Mange langt utover Trøndelags grenser har gode minner fra sine år Follo, det første landsgymnaset i det nordenfjeldsk Norge. Bygget, parken og stabburet er det som gjør Follo til Follo, som så utrolig mange har gode minner fra. Bygget har ikke bare en historisk verdi men bidrar også i dag til sjel og identitet for Orkland og en av våre to flotte videregående skoler.

Trøndelag fylkeskommune må være seg sitt ansvar bevisst og sørge for at bygget bevares og blir stående for framtida, til glede for dagens og framtidas Follotræler og bygda. I hvilken grad og hvilket omfang bygget er egnet til skoledrift må eier se på, men om konklusjon skulle bli at det ikke er mulig er ikke svaret rivning. Da må spørsmålet bli hva kan bygget brukes til og hvordan kan vi bidra til at bygget bevares for framtida. Om historiske bygg, med sjel og identitet skal rives bare fordi at de ikke lengre er egnet til dagens bruk, vil vi få et langt fattigere miljø og steder uten sjel og identitet.

Vi oppfordrer alle til å stå på for bevaring av Gulbygget på Follo, denne kampen skal vinnes også denne gangen.