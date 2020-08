Naturødeleggelser utført av selskap som markedsfører seg med Miljøfyrtårn

ST-debatt

Jeg tror grunneier Erik Svinsås-Loe har mange med seg i sin fortvilelse over hvor tankeløst enkelte utfører sitt arbeid i Jøngfjellet. Tiltakshaver, Tensio, har det formelle ansvaret og må gjøre opp for seg og «nullstille» de ødeleggelser som oppstår underveis. Det som bekymrer meg, er en utvikling vi ser innen flere og flere områder. Tiltakshaver setter bort stadig flere entrepriser. Tildelingen av entreprisene foregår etter anbudsprinsippet og dessverre har det en tendens at de tildeles etter «laveste pris». Anbudsprinsippet har ikke laveste pris som hovedkriterium, men derimot det beste tilbudet basert på de kriterier som forespørselen fastsetter.

Laveste pris lokker mange useriøse aktører. De har ett fokus – bli ferdig med jobben og ser seg ikke tilbake! Yrkesstolthet blir mer og mer fraværende! Hvordan ser et ut etter meg, er jeg stolt av utførelsen??

Vi får håpe at tiltakshaver er seg sitt ansvar bevisst og gjør det som må til for å fjerne sporene etter ødeleggelsene. Da må det ikke stå på penger. Det som ble spart ved et «gunstig» anbud, blir sikkert som småpenger å regne!