Vi trenger flere menn i pleie- og omsorgsyrkene

ST-debatt

I helga publiserte Fagforbundet Orkland en artikkel om Ole Johan Dragseth som nettopp har tatt fagbrev som helsefagarbeider. Artikkelen omtaler blant annet behovet for og ønsket om flere menn inn i de tradisjonelle omsorgsyrkene.

Fra kommunens side er det nå påstartet et arbeid med «Temaplan kompetanse og heltid». Planen er ikke særskilt for pleie- og omsorgssektoren, men for hele den kommunale virksomheten. Men det er ingen tvil om at helsesektoren står overfor en stor utfordring med å få tak i nok folk i framtida. I Orkland vil vi gå fra en befolkning med rundt 950 innbyggere over 80 år i 2018, til over 1900 innbyggere over 80 år i 2040. Skal vi gi våre eldre trygge og gode tjenester så trengs det rett og slett flere sykepleiere og flere helsefagarbeidere. Da må vi gjøre noe med attraktiviteten i disse yrkene, og vi trenger at både menn og kvinner velger seg disse jobbene.

Flere helstillinger vil helt klart øke attraktiviteten i disse yrkene. Det temaet ble i forrige uke løftet av Reidar Pettersen når Jonas Gahr Støre møtte han og de andre elevene som går VG2 Helsearbeiderfag på Orkdal VGS. Helstillinger vil også være nødvendig for å dekke behovet for antall årsverk i takt med antall innbyggere som skal benytte pleie- og omsorgstjenestene.

Parallelt med arbeidet for økt heltidskultur må det jobbes med flere tiltak for å få flere menn inn i yrkene. Noen kommuner har lyktes med det gjennom systematisk arbeid og det er også etablert statlige programmer som arbeider målrettet med dette. Vi er kjent med at det i NAV er et fokus på dette når det gjelder omskolering. I Orkland må vi forene kreftene og jobbe helhetlig med det.

Fra politisk hold vil vi derfor etterlyse strategier for å få flere menn inn i pleie- og omsorgsyrkene når vi nå skal arbeide med Orkland kommunes «temaplan kompetanse og heltid»