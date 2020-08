Med en slik steil holdning, blir det en håpløs oppgave

ST-debatt

Noen stryker deg over kinnet med den ene hånda, for så å gi deg et kraftig slag i magen med den andre hånda. Trolig har de frivillige, som bruker tid og krefter for å forvalte den flotte Songli-eiendommen i Orkland, denne følelsen for tida. Songlia som er en perle i nasjonal sammenheng, har i mange år vært til hodebry når det gjelder drift. Songlia er ikke en hvilken som helst gård eller eiendom. Det er staten som eier gården og eiendommen, Orkland kommune leier den av Statsbygg, mens frivillige i Grytdalens venner, Orkla Jeger og Fiskerforening, Naturvernforbundet i Orklaregionen og Sør-Trøndelag Jeger- og Fiskerforening har etablert et aksjeselskap for å drive eiendommen for kommunen. Dette for at eiendommen skal bli tatt vare på, og for at allmennheten skal ha glede av denne unike naturperlen som dekker 78 000 daa.