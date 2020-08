Utvalget har enstemmig tabbet seg ut

ST-debatt

Når jeg leser utvalgsformannens forklaring på avslaget om å bruke ATV til transport av materiell til dugnadsjobben på Bjørndalen, blir saken bare enda mer absurd. Hvis det er slik at hensynet til likebehandling er det avgjørende argumentet, må det nesten tolkes dit hen at ingen kan få innvilget søknad når èn først har fått avslag. Eller hadde Grytdalens Venner og Naturvernforbundet fått søknaden innvilget om de var eneste søker?

I dette tilfellet lå tre vidt forskjellige søknader på bordet. Den ene handlet om privatpersons behov for motorisert hjelp til å komme seg på hytta og skulle gjelde for tre år. Den andre var vår transport av utstyr slik at våre frivillige kan legge til rett for allmenhetens bruk. Den tredje om å transportere materialer til fire hytter. Med så stort sprik mellom søknadene skjønner vi ikke at de må likebehandles. Hvis det ikke er søknadens innhold, men hensynet til at alle skal få lik behandling som avgjør, så er det bare å kaste kortene og si gris. Skal prinsipprytteri veie mer enn logikk og sunn fornuft, er vårt kommunale byråkrati på ville veier.

Dugnadsgjeng raser mot kommunen: - Jeg er både lei meg, frustrert og forbanna Denne helga måtte en dugnadsgjeng på 25 stykker bære utstyret to kilometer for å drive dugnad på eiendommen i Songlia, en tomt Orkland kommune leier. Årsaken er at kommunen avslo søknaden om å få bruke ATV.

En saksopplysning som ikke er kommet frem: Rådmannens innstilling gikk ut på å innvilge to søknader, men avslå en tredje. Etter rådmannens syn er det altså godt mulig å se bort fra likebehandling som avgjørende argument.

Avslaget førte også til at vi ikke fikk gjennomført Fylkesmannens pålegg om ryddingen av kratt og kantskog.

For øvrig er det en fornærmelse mot de to organisasjonene å indikere at de vil påføre skade på naturen. Begge har naturvern øverst på dagsordenen.

Ironisk nok ligger deler av Geitfjellet også på Songli-eiendommen. Der var det fritt frem for å sprenge naturen stykker for å bygge brede veier og planere areal på størrelse med en halv fotballbane til hver vindturbin.

Noen av dugnadsmedlemmene benyttet returen til å lete et spor i terrenget fra tidligere transporter. Der fant ingen. Ikke ett hjulspor!

Jeg har fått hyggelig respons fra lettere skamfulle kommunestyremedlemmer med meldinger som dette: «Vi kan ikke ha det sånn!» og «Ikke til å undres over at vanlige folk blir oppgitt».

Jeg avslutter med å sitere Finn Hoff, Aps ordførerkandidat ved forrige valg. På min facebook-post om denne saken melder han:

«Har stor tro på demokratiet, men utvalget har etter mitt skjønn enstemmig tabbet seg ut. Håper de tar lærdom og ikke gjentar tabben.»