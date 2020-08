Det glade budskap via «meldal.no»

ST-debatt

Det er traurig å lese Torleif Hoves omtale av nettsiden «meldal.no».

«Meldal.no» skal kun trekke frem gladmeldinger fra Meldal. Saker innen kommunen som inneholder uenighet, ødeleggelser etc. skal ikke omtales. Leseren kunne tro at det skjer noe ureglementert innen kommunen! Men det gjør det jo tidvis, dessverre. Utelukkende å fremstille et sted hvor intet galt kan skje, hører vel heime i mer religiøse kontekster. Hoves begrunnelse for at omtalen av naturvandalismen på Jøngfjellet ikke kunne omtales, var at en bidragsyter til nettavisen ikke følte seg vel i en slik omtale; en kan lett tenke seg hvorfor.

Etter sigende hadde «meldal.no» styremøte forleden. Det ble sikkert gjennomført i sømmelige former. Uansett er vel timeglasset i ferd med å renne ut for nettavisen etter at kommunen blir en del av Orkland. Det skal bli spennende å se om «orkland.no» har de samme «edle» formålsparagrafer som «meldal.no». Det er vel heller tvilsomt!