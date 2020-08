Ei lita familiekrønike

ST-debatt

Far var av dei første kulla, kom dit i 1926 og fekk sin realartium der i 1930. Han var odelsgut på ein gard uti Stemshaug, no Aure, men aukande astmaplager utover i 20-åra tvinga han til å gå skolevegen. Før 1923 ville det betydd Trondheim eller andre bygymnas, men med Follo i gang på tredje året kunne far sykle inst inni Årvågsfjorden, bere sykkelen på ryggsekken over Brekkå og ned i Sengsdalen. Derifrå var det berre tjue mil til på smale grusveger via Kjerksæterøra og over Hemnkjølen, så var han framme ved lærdommens paulun.



For det var det landsgymnasa var for våre forfedrar frå grisgrendte bygdelag. Det dei hadde med seg til gymnaspulten var litt ymis lærdom frå ihuga folkeskolelærarar og andre lokale kulturbærarar, sammen med det dei hadde soge av eige bryst. På Follo kom dei inn i den intellektuelle kretsen rundt skolehøvdingen Asbjørn Øverås, som dreiv gymnaset i Orkdal fram til å bli eit av dei beste i landet. Og det vart det fordi nedslagsfeltet var heile det nordafjelske Norge, og nivået på den obligatoriske opptaksprøven vart dermed betrakteleg høgare enn ved dei fleste andre gymnasa.



Far min og dei andre kom til Follo fordi det var porten til parnasset, fordi dei visste at gymnaset der ville smi dei og klargjere dei for studium på dei høgste nivå, om det var slikt dei tok sikte på. Men dei kjente seg også heime der, på ein gard, i ei bygd, der dei slapp å lide same skjebne som Daniel i Bondestudentar. Dei kunne vere seg sjølve heilt til studenterlua var innafor rekkevidde.



Nærare førti år seinare kom eg sjøl til Follo, som elev i det siste kullet i det skoleeventyret som landsgymnasa var mellom 1911 og 1965. Det var da kome opp eit par nye undervisningsbygg og ein gymhall var òg i emning, men hovedbygningen sto der og stabburet kneisa trassig i bakgrunnen, slik at også eg kjente meg straks heime ut ifrå beskrivelsane og anekdotane til far min. Det var som om historia, stemninga og liva som var levd der, satt i veggane og låg som ein usynleg dåm over dette lærdomsplatået som hevar seg noen få meter over den flate dalbotnen mellom Fannrem og Orkanger.



Spennet, og spenninga, mellom desse gamle urbygningane og dei meir funksjonalistiske bygga av nyare dato er konkrete og synlege spor, som fortel langt betre enn ord, om eit uhyre vellykka kulturhistorisk og skolepolitisk tiltak som vi er svært mange som ser tilbake på med stor takksemd.



Kontoret på Steinkjer må ikkje stelle seg slik at det blir med dei som med superarkitekt Niels Torp, som konfrontert med sine eigne prosjekt på Tjuvholmen og Aker Brygge i Oslo nyleg, kom med eit tungt hjartesukk: «Vi har gjort så mye galt, at det er ikke til å tro!»



Ta ein runde til, de oppi Steinkjer, etterpåklokskapen kjem for seint når alt er reve.