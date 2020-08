ST-debatt

Denne tittelen har surra rundt i hovudet mitt i nokre dagar, og der Jan Erik Vold seier ta VARE på vennene, ta VARE på vennligheten, vil eg også seie:

ta VARE på kulturverdiar, mellom anna i form av gamle, verdifulle bygg. Eit slikt bygg står på Follo og kan daterast tilbake til rundt 1690! Eit bygg som truleg også har vore sorenskrivargard. Det har gjennom hundreåra vore ombyggingar, men den vakre hovudlånna og stabburet er det som står att av garden som vart kjøpt for å brukast som utdanningsinstitusjon for landsungdom. Dette må vi verne om!

Ta VARE på skolehistorie! Dette bygget kan fortelje ei unik historie. Det er det eldste skolebygget vi har i Trøndelag! I 1923, for snart hundre år sidan, vart bygget tatt i bruk som Orkdal Landsgymnas. Dette kom som eit resultat av at det var gjort eit svært viktig politisk vedtak i Stortinget. Det skulle byggast landsgymnas rundt om på landsbygda i Norge, slik at landsungdom skulle få utdanning som ville gje tilgang til høgare utdanning i landet. Det var ikkje berre byungdom som skulle ha denne muligheita.- For å bruke eit moderne uttrykk: Dette var eit kraftfullt desentraliseringsvedtak! Og Orkdal Landsgymnas dekte heile det nordafjelske området, frå Finnmark til Dovre og Sunnmøre. Eg var Folloruss i 1965, og også i mitt kull hadde vi elevar frå Finnmark, Troms og Nordland.

Ta VARE på landskapsmiljøet. Den gamle hovudlånna på Orkdal Vidaregåande skole er eit staseleg og vakkert bygg, der det ligg øvst i Folloparken, og det er saman med det like verdifulle Stabburet, sjølve inngangsportalen til skolen, både frå nord og sør.

Ta VARE på identiteten. For alle oss som har gått på Orkdal Landsgymnas og Orkdal Vidaregåande skole er desse to bygga sjølve identiteten til skolen. Dei har vore der «til alle tider». Dei er symbolet på Follo!

Det blir brukt som argument for riving at det blir for dyrt å sette i stand hovudlånna, no kalla E-huset, til eit funksjonelt undervisningsbygg. Det er m.a. fjerna bæreveggar. Ut frå det eg har lese, er det fylkeskommunen som har gjort desse endringane under tidlegare rehabilitering av huset. Da er det ikkje urimeleg at fylkeskommunen tar kostnaden med å rette det opp att!

Eg er veldig klar over at det vil koste mye å sette i stand bygget til å bli eit funksjonelt undervisningsbygg etter dagens standard, men det vil og koste mye å rive og fjerne denne store trebygninga og deretter bygge eit heilt nytt bygg på staden. Kanskje ikkje differansen blir så stor?

Så tar eg meg retten til å sitere frå eit godt lesarinnlegg skrive av representantar for Orkland SV i avisa Sør-Trøndelag 10.3.20: «Rambøll leverte 2. mars 2020 ein rapport til Innlandet fylkeskommune om oppgradering av bustadhus i tre samanlikna med riving/nybygging. Dei kom til 59% mindre utslepp av klimagass. Det er difor grunn til å tru at rehabilitering av hovudbygget på Follo også vil gje klimamessig gevinst, samanlikna med riving og nybygg.» Og bærekraft når det gjeld klima og ressursbruk er viktig å ta med i vurderinga.

La 100-årsgåva frå Trøndelag fylkeskommune bli at hovudbygget på Follo blir sett i god og bærekraftig stand!