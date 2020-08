Helsefagarbeider- et hav av muligheter

ST-debatt

Nylig kunne vi lese om Ole Johan Dragseth som nylig besto fagprøven som helsefagarbeider, og et godt leserinnlegg fra Hanne Nyhus og Are Hilstad om hvordan Arbeiderpartiet fra politisk hold etterlyser strategier for å få flere menn inn i pleie- og omsorgsyrkene når man nå skal arbeide med Orkland kommunes «temaplan kompetanse og heltid»

Dragseth fremsnakket utdanningen, og de mulighetene den gir. Det vil vi også gjøre. I følge SSB vil kommunene nemlig ha behov for 57000 nye helsefagarbeidere innen 2035. Både kvinner og menn.

I Orkland har vi to videregående skoler som tilbyr studier i helse og oppvekstfag, både Orkdal Vidaregående, og Meldal Videregående . I tillegg har vi et mangfoldig arbeidstilbud innen helse, oppvekst og omsorg både i egen kommune og i kommunene rundt.

Som elev på helse og oppvekstfag har du et hav av muligheter. Du kan gå over som lærling etter to år på skole, og deretter ta fagbrev og gå ut i ordinært yrkesliv. Eller du kan ta studiespesialisering og utdanne deg videre for eksempel til sykepleier eller vernepleier, med en gang, eller etter å ha jobbet en stund.

Yrkesmulighetene er mange uansett hva du velger. Du kan arbeide i kommunal eldreomsorg, på sykehus, skole, barnehage, innen rusomsorg, psykiatri, i kriminalomsorgen, med psykisk- eller fysisk utviklingshemmede, med integrering av flyktninger og i barnevernstjenesten (listen er ikke uttømmende)

Uansett hva du velger vil du inneha en kompetanse samfunnet har bruke for. En vi klapper for i krisetider, en som er uunnværlig for at hjulene skal gå rundt, og for at velferdssamfunnet vårt skal fortsette å eksistere.

Vi i Orkland Arbeiderparti vil jobbe for at du skal ha en full, fast stilling og en lønn det går an å leve av. Ingen kan nemlig leve av klapping og gode ord.