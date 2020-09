Ødeleggelser på eiendom ved Jøngfjellet

ST-debatt

Viser til oppslag i Avisa Sør-Trøndelag lørdag 8. august og leserinnlegg den 27. august (fra Ola Blokkum) vedrørende arbeid i forbindelse med legging av strømkabel ved Jøngfjellet.

Dette er en beklagelig sak, og Tensio sitter med et ansvar for å rydde opp. Men siden Tensio mellom linjene i innlegget fra Blokkum blir kritisert for å velge «useriøse entreprenører» med «laveste pris», så er det viktig å forklare aktørbildet og prosessen noe nærmere, slik at riktig informasjon kommer frem.

Dette har skjedd så langt:

Tensio fikk i desember 2018 en henvendelse fra et grunneierlag med ønske om å få koblet flere fritidseiendommer i området til strømnettet. I slike tilfeller er det den nye «strømbestilleren» (i dette tilfellet grunneierlaget) som må betale anleggsbidrag for utgiftene i forbindelse med tilknytningen.

Som områdekonsesjonær for strømforsyningen er det vårt ansvar å avklare kabel-/grøftetrase med berørte grunneiere, stille krav til hvordan grøfta skal være, og hvordan arbeidet skal utføres.

Når traseen er valgt og alle avtaler er inngått kan selve jobben starte. Ofte tar vi rollen som byggherre selv, med egen prosjektledelse og egne eller innleide mannskaper. Men det er også en utbredt praksis for at «strømbestilleren» selv ønsker å ta rollen som byggherre for å få utført det nødvendige arbeidet. I denne konkrete saken har det nevnte grunneierlaget tatt på seg byggherrerollen, og de har også regien på graveentreprisen.

Fra myndighetenes side er det lagt til rette for praksisen med overføring av byggherrerollen til «strømbestiller», fordi det totalt sett gir en samfunnsøkonomisk effektiv måte å få gjennomført slike prosjekter på. Alternativet er at nettselskapene må ha større organisasjoner for å utføre dette i egen regi, eller for selv å ordne med entreprenører og underleverandører for alt arbeidet som skal utføres.

Som regel fungerer overføringen av byggherreansvaret helt utmerket, alle involverte parter er fornøyde, og nettselskapene unngår å ese ut i størrelse fordi vi må ta på oss enda flere oppgaver. I sum gir denne praksisen lavere nettleie, lavere anleggsbidrag, og gevinster for samfunnet som helhet.

Den oppståtte situasjonen ved Jøngfjellet er et eksempel på at praksisen ikke har gått bra. Entreprenøren som byggherren har hyret inn for å gjøre jobben har utført arbeidet på en måte som har utløst berettiget kritikk. Dette betyr ikke at det er noe galt hverken med byggherre eller entreprenør. Men det viktige i dette tilfellet er at alle parter er enige om at resultatet ikke er bra, og at både Tensio, byggherre og entreprenør beklager dette.

Dette gjør vi nå:

Vi er i dialog med grunneierlaget («strømbestiller» og byggherre), eier av den skadelidte eiendommen, og kommunen, med mål om å rydde opp slik at saken løses.

Videre er vi sammen med grunneier og kommunen i dialog om å revidere traseen, for å redusere risikoen for nye hendelser.

Vedrørende de skader som allerede har oppstått skal skadelidt grunneier forholde seg til sin avtale med Tensio. Vi må ta ansvar for at skadene blir vurdert og ordnet opp i.

Deretter må vi vende oss til byggherren som har en avtale med Tensio, for å bli enig om oppgjør oss imellom.

Som konsesjonær for strømforsyningen er det vårt ansvar å sørge for at alt arbeid med strømnettet blir gjort på en skikkelig måte. Noen ganger oppstår det dessverre «kluss», og da må vi også ta ansvar for å rydde opp. Det ønsker vi å gjøre også i dette tilfellet.