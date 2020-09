Gutten med røttene og vingene

ST-debatt

En familie hadde tre sønner. De begynte tidlig i livet å gå på ski, og mange sa at guttene var født med ski på beina. Mor og far støttet dem, kjørte dem på trening og fulgte dem opp så godt de kunne. Eldstemann hadde et særskilt talent, og han gjorde det veldig godt i skisporet. Mange så fort potensialet hans og valgte å satse på han. Han ble tatt ut til å være med på landslaget. Gutten var spesielt kjent for sine spurtegenskaper, og det gikk ikke lenge før han var blitt både norgesmester, verdensmester og olympisk mester. Gutten hadde glimt i øyet. Han bragte både humør og humor inn i langrennssporten. Han brukte også å erte konkurrentene sine litt; spesielt de som kom fra landet med blått og gult i flagget. Han kunne også provosere med mye av det han sa og måten han sa det på. Likevel var han veldig populær og ble en merkevare!

Etter en tid, mens de som hittil hadde satset på han fremdeles ønsket han på laget sitt, valgte han å gå sine egne veier. Han dannet sitt eget lag, reiste utenlands, spilte poker, trente litt mindre og om gav seg med «gode venner.» Nå ville han bruke vingene han hadde fått da han ble født. En morgen bråvåknet han. Han visste ikke med en gang hvor han var eller hva som hadde skjedd. Etter hvert husket han mer og mer. Røttene hans, mor og far, kom på besøk. De hadde det vondt og gråt sammen. Da kom han til seg selv og sa: «Jeg angrer på det jeg har gjort. Jeg vet jeg har skuffet mange. Jeg har ikke vært det forbilde jeg burde. Jeg skal ta straffen min. Jeg håper å kunne bygge opp tillit igjen, men tillit kan jeg ikke kreve å få etter dette. Jeg skal arbeide hardt for å komme tilbake.» Dette sa han uten noen ved siden av seg. Ingen advokat eller rådgiver satt sammen med han. Han satt der helt alene og svarte på spørsmål. Alle kunne se at gutten var lei seg og hadde det vondt.

Imens satt lederne hans og de som støttet ham i mange møter. I aviser, radio og TV kunne vi dagene etter både lese og høre om «gutten med vingene.» Mange mente mye om han og det han hadde gjort. Flere gave sine kommentarer; ordføreren der han hadde røttene sine og statsministeren i landet hvor han bodde. Folk ble spurt hva de mente om han og hvordan de trodde fremtiden hans ville bli. De som støttet han med penger ble også spurt.

Etter noen dager fikk vi høre at mange ville fortsette å satse på han, selv om de var skuffet over det han hadde gjort. De ville ikke sparke en som lå nede. De sa at gutten nå trenger all den støtte han kan få. Gutten ble glad. Han begynte straks å trene igjen og etter en stund fikk vi se han gå på rulleski. Han holdt det han hadde lovet. Han jobbet hardt for å komme tilbake og ble verdensmester igjen.

Etter en tid valgte han å legge opp og avslutte karrieren. Flomlysene han hadde hatt på seg i mange år ble skrudd av, spenningen fra skisporet var borte og livet ble annerledes. Likevel brukte han merkevaren sin; også til gode formål. Men enda en gang tok han i bruk vingene sine og fløy ut. Også nå ble det bråstopp for han. De rundt han var lei seg igjen, men også glad for at bråstoppet kom slik det gjorde. Nok en gang var det mange som mente mye; noen vendte ham ryggen, andre ba han på middag mens andre måtte ha en tenkepause.

Gutten med røttene og vingene. Han hadde begge deler i rikt monn. Han visste det. Han kjente til både røttene og vingene sine. Han brukte vingene da han ville ut, og han fikk bruk for røttene sine da han ville hjem. Røttene holdt fast da vingene sviktet. Gutten var som

«når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn…..»

Lykkelig er den som har røtter som holder når vingene ikke bærer….