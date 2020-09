Jåren-Råbygda går til valg!

ST-debatt

I disse dager går det ut en spørreundersøkelse til innbyggerne i Jåren-Råbygda skolekrets og Eggkleiva skolekrets. For Jåren-Råbygda sin del handler det om man ønsker å fortsette med egen skole og barnehage, eller om man ønsker å bli slått sammen med Venn skolekrets når nye Venn skole forhåpentligvis står klar om ikke altfor mange år. I dette innlegget skal jeg forklare hvorfor jeg ønsker å beholde Jåren-Råbygda oppvekstsenter.

Kvalitet på skolen

Et mye brukt argument for å slå sammen skoler er at det skal styrke fagmiljøet og rekrutteringen av lærere. Dette er reelle problemer mange steder i landet, og ikke til å kimse av, men det er ikke tilfelle på skolen vår. Ledelse, lærere og andre ansatte er godt kompetente. Faktisk er det en høy andel som har mer kompetanse enn det som kreves til jobben. I tillegg er arbeidsmiljøet og samarbeidet godt, både mellom ledelse og ansatte, og mellom lærere og foreldre. Dette er bygd opp gjennom møysommelig og godt arbeid fra ledelse og ansatte gjennom mange år. Slike ting er dessverre ikke en selvfølge i dagens Norge. Spesielt på dette området er det mye som går tapt hvis man skal slå sammen to enheter og forsøke å bygge opp et nytt miljø.

Jåren-Råbygda har i en årrekke vært en foregangsskole når det gjelder det pedagogiske. Mange andre skoler kommer nå etter pga innføringen av ny læreplan. Her har Jåren-Råbygda vært i forkant, og skolen har også en stor fordel fordi tilgangen til egnede uteområder er fantastisk. Mange store skoler klør seg i hodet når barna nå skal utenfor klasserommet for å lære på andre måter enn før. De har ikke nok steder å gå. Det blir derfor noe komisk å lese i den mye omtalte skolestrukturrapporten fra Norconsult, der det står at skolen mangler noen kvadratmeter spesialisert læringsareal. Da har ikke konsulenten sett utenfor døra!

Spare penger?

Et mye brukt argument går på muligheten for å spare penger ved å ha bare en skole i stedet for to. Den mye omtalte rapporten gir en anslått innsparing på mellom 2,5 og 3,5 millioner kroner, avhengig av hvor mye rom for vekst vi vil ta høyde for. Innsparingen er lavere hvis folketallet vokser raskere. Et stort problem med dette regnestykket er at det aller meste av innsparingen skal komme fra reduserte årsverk, dvs færre lærere. En sammenslått skole beregnes å gi en lavere lærertetthet enn det som i dag er tilfelle på Jåren-Råbygda og på Venn. Jeg vet ikke hvor mange lærere som må omplasseres for å spare nesten 3 millioner kroner, men dette er lærere som vi har god nytte av i dag, og som vil savnes.

Et annet stort problem med dette regnestykket er at alternativet med to skoler beregnes med høyere kostnader enn det som er realistisk. Regnestykket går faktisk ut på at begge skolene rives og bygges på nytt, og det er naturlig nok dyrere enn å bygge en felles skole. Men det er ingen som har tatt til orde for å erstatte skolebygningen på Jåren med et nytt bygg til 58 millioner kroner. Den kostnaden fins bare i regnestykket fra konsulenten som har skrevet rapporten. Dersom vi bruker reelle alternativ i regnestykket blir det meste av besparelsen borte. Det reelle alternativet for Jåren-Råbygda skole er at bygningen beholdes slik den er i dag, men med tilstrekkelig vedlikehold. Bygningen har et behov for vedlikehold på drøyt 4 millioner kroner ifølge tilstandsrapport. Veldig mange kommunale bygg i Skaun har tilsvarende etterslep på vedlikehold, og det er et reelt problem for kommuneøkonomien. Vedlikehold må generelt prioriteres høyere av oss politikere her i Skaun.

Ingen ulemper?

Det beste argumentet for en sammenslåing hører jeg fra foreldre til barn som er veldig få på trinnet. Dersom det er bare 4 eller 5 på trinnet, og ditt barn er eneste gutt eller eneste jente, da forstår jeg bekymringen. Klassestørrelsen er naturlig nok større ettersom de fleste klassene består av to trinn, og skolen arbeider godt med å skape trivsel og vennskap for alle. Likevel er det ofte godt å ha flere av samme kjønn på trinnet sitt. Jeg vil påstå at dette problemet var større før, da elevtallet var lavere. Elevtallet har vært svakt stigende i veldig mange år, og er nå på 55 elever, hvorav 11 på første trinn! Det er veldig bra, og dersom vi klarer å holde denne trenden, vil trinnene ha en veldig passende størrelse i årene som kommer. Her har vi politikere en jobb å gjøre, for å legge til rette for boligbygging også utenfor Børsa og Buvika.

Jeg håper at så mange som mulig går inn for å beholde skolen, og at så mange som mulig tar seg tid til å besvare, uansett om man har barn eller ikke. Det handler om hva slags bygd vi skal ha i framtida.