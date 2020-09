Å bomme på låvedøra

ST-debatt

Etter et langt år i politikken i Heim har det handlet lite om politikk og mye om intriger, og slik er det i Jorulfs innlegg også. Innlegget hans grenser til det injurierende, og kan ikke stå uimotsagt. Han tar ikke opp ett av problemene som jeg reiser i "Tidsbruk og taletrengte politikere", og han tar feil i alt han skriver:



1. "Her beskylder han sine politiske kolleger og rådmannen samt øvrige ansatte for ikke å utføre jobben sin. En ganske drøy påstand..."

En ganske drøy påstand, ja, for de eneste som omtales er rådmannen, posisjonen og HalsaLista. Har Jorulf leste innlegget mitt?

2. "Vi blir proppet full av interpellasjoner og spørsmål som medfører at møtene varer i timevis."

HalsaLista har fått behandlet tre interpellasjoner i 2020. Faktisk er det så få som blir behandlet at 4 interpellasjoner og 17 spørsmål har stått i kø siden juni. Slik de nye møtereglene håndheves er vi heldige hvis vi blir ferdige til jul.



3. "Etter et langt arbeidsliv har jeg vært vant til at slike ting tas opp direkte med de det gjelder for så å bli enige om hva som ikke er så bra, og hva som må til for å bli bedre."

Da burde Jorulf invitert opposisjonen med i gruppemøtet om det kontroversielle møtereglementet slik vi ba om, han kunne tatt en telefon for å avklare feiloppfatningene sine om leserinnlegget mitt, og han skulle kommet med forslag til løsninger på utfordringene i Heim kommunestyre. I stedet skriver han et leserinnlegg.



4. "I sakspapirene vises det til kommunens spørreundersøkelse. I Vaaglands innlegg kan man få inntrykk av at det kun er Halsalista som har gjennomført disse. Hvorfor nevnes ikke kommunens undersøkelse i innlegget?"

Nei, Jorulf har ikke lest innlegget mitt. Her er det jeg skrev: "I halvannet år har vi mast om at det må sendes på høring blant foreldrene, uten at noe har blitt gjort. Når det endelig skjedde i mai i år, nevner ikke eposten til foreldrene at rådmannen ønsker å kutte åpningstiden fra 10 til 9,25 timer og fjerne muligheten for lokale tilpasninger!"

For kommunen har ikke gjennomført noen spørreundersøkelse. De sendte en epost med det gamle reglementet til foreldrene FØR åpningstiden ble foreslått kuttet. Før sommerferien lovet ordføreren derfor å kartlegge foreldrenes behov for åpningstider. Det har ikke skjedd.



Jorulf skyter hardt, og bommer. For å omskrive starten i innlegget hans:

5. "Som kommunestyrerepresentant er det ganske oppsiktsvekkende at man går ut med beskyldninger og usannheter i pressen og sosiale medier."