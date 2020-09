Hyttebygging eter rekreasjonsområdene våre

ST-debatt

I hovedutvalg forvaltning jubles det også. I sitt siste møte fattet utvalget fire vedtak som omfatter om lag 280 eksisterende og tomter til fremtidige fritidsboliger. Dette er enorme tall.

I SV jubler vi ikke så høyt. Vi bekymrer oss nemlig for hvordan fjell- og utmarksområder skal bli seende ut om noen år. Og det er ikke et lystelig scenario; når friområdene våre, turområdene våre, reindriftsområdene våre, rekreasjonsområdene våre er bebygd med hytter og perforert av veier. Ja, for så å si alle de cirka 280 planlagte fritidsboligene skal ha bilvei til døra, må vite. Det blir mest lettvint på den måten.

Slik flertallet i Orkland tér seg nå, er hyttepolitikken deres snart en like stor trussel for naturområder som vindkraft.

Sakene som ble behandlet i hovedutvalg forvaltnings siste møte var følgende:

Resdalen hyttefelt, 53 tomter.

Planforslag vedtatt (andre gangs behandling, skal til kommunestyret) med 9 mot 2 stemmer. Småbylista foreslo å utsette under henvisning til at Fylkesmannen anbefaler å vente til et utredningsarbeid om arealbruk i Trollheimen er ferdig (trolig neste år). Høyre stemte også for å utsette etter påtrykk fra samarbeidspartiet Venstre (ikke i utvalget) på grunn av reindrifta.

Føssjøen hyttefelt, 45 nye og 63 eksisterende tomter, til sammen 108.

Planforslag vedtatt lagt ut på høring (første gangs behandling) i strid med rådmannens forslag om å si nei på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag knyttet til reindrift. Sp/Ap/FrP la inn noen uforpliktende betingelser, men overså blant annet at forslaget åpner for hyttebebyggelse på inntil 170 kvm per tomt. I løpet av prosessen blir nok dette redusert til 150 kvm per tomt.

9 mot 2 stemmer også her.

Bastian hyttefelt, 59 tomter, nye og eksisterende.

Planforslaget ble enstemmig lagt ut på høring, første gangs behandling. Stemte for siden forslaget er justert slik at det er i tråd med kommuneplanen. Men tankevekkende at utbygger argumenterer med bærekraftig fritidsbebyggelse, samtidig som alle hytter skal ha bilveg til døra og de ville ha inntil 170 kvm bebyggelse per tomt. Forslag endret til 150 kvm.

Langvatnet-Svartsætra, 60 tomter.

Naturvernforbundet har klaget på denne planen. I utvalget stemte alle for å avvise klagen. Småbylista foreslo å gi den oppsettende virkning inntil den er behandlet av Fylkesmannen. Utvalget stemte 8-3 for IKKE å gi den oppsettende virkning. De åtte var Sp/Ap. Fremskrittspartiet stemte med Småbylista og Høyre.

Fem prosent av Norges årlige hyttebygging i Meldal

Alle disse områdene ligger oppsiktsvekkende nok i gamle Meldal kommune. Altså dreier saken seg om cirka 280 eksisterende og framtidige tomter I MELDAL. Det er nesten så en mistenksom SV-er begynner å undre seg på om grunneierne i Resdalen og Seterdalen har begynt å «raska på» - for å komme innstrammingen av planverket i forkjøpet.

Det er en halv million hytter i landet, og det bygges over 5000 nye årlig. De 280 nye hyttene i Meldal utgjør fem prosent av ett års hyttebygging i Norge! Søkt tall? Tja, mulig det. Regnestykket er uansett forskrekkende, etter SV’s mening.

Hovedutvalg forvaltning, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet bestemmer slik som i alle hovedutvalg i Orkland, har altså gitt klarsignal for etablering av 280 nye hytter i Resdalen og Seterdalen, meldalingenes foretrukne turområder!

FN’s bærekraftmål – er det slik de skal nås?

SV har stemt imot nye planer for fritidseiendommer flere ganger, nettopp med det for øye at vi nå er én kommune og må ha et felles planverk slik at det bli likebehandling i alle deler av kommunen.

Vi har aldri blitt hørt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter bak rattet og har dermed et stort ansvar når utmarks- og fjellområdene våre pløyes opp, når hyttetomter og veier brer om seg.

Er det sånn vi vil ha det? Hvor blir det av naturen vi elsker å bruke hvis hytter og veier dominerer marka?

Både administrasjon og politikere i Orkland ønsker å ha prinsippene i FN’s bærekraftmål som ledestjerne når framtidas kommune planlegges. Og teorien er flott! I praksis svikter det imidlertid gang etter gang.

Hva skal til for at det politiske flertallet i Orkland kommune bremser nedbyggingen av naturen vår i påvente av et felles kommunalt planverk?

Forstår de egentlig hva de gjør?