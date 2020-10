Matproduksjon er viktigere enn trav og pengespill

ST-debatt

Det er viktig å slå ring om det vi har igjen av kornjord. Bare én prosent av matjorda i Norge er av god nok kvalitet til å dyrke korn på. Tre prosent av arealet er nå matjord. Mat er langt viktigere enn travløp og pengespill. Vi trenger stabile rammevilkår for landbruket slik at bønder og grunneiere kan investere i fortsatt produktiv bruk av matjorda. I omkring ti år har spørsmålet om ny travbane på Fannrem gjort framtida utrygg for eierne av ca 100 mål av topp kornjord.



Loven gir hjemmel til å ekspropriere. For at et slik vedtak skal fattes må ekspropriasjonen utvilsomt være mer til gagn enn til skade. Er det snakk om å ekspropriere for eksempel bolig- eller jordbrukseiendom, skal dette som hovedregel kun skje dersom det ikke finnes annen eiendom som egner seg til ekspropriasjonsformålet. Dette er hovedregelen i Oreigningsloven.



Midt-Norsk travforbund pekte selv ut tre plasseringer av ny regional travbane: Malvik, Klæbu og Orkdal. Malviks-alternativet falt bort fordi Sp og Ap i Malvik valgte å slå ring om kornjorda sammen med SV og sa nei til travbanen. Da var to av Midt-Norsk travforbunds alternativer igjen, Orkdal og Klæbu. Vi har tidligere pekt på Mosøyan sør for Best-stasjonen på Vormstad som et alternativt område, mellom riksveien og Orkla. Området har for tynt jordlag til å egne seg til landbruk.

Ved å love ekspropriasjon satte Orkdal kommune alle grunneierne i en tvangssituasjon allerede i 2014: Selg til Midt-Norsk Travforbund, var den klare beskjeden. Det finnes ingen andre alternativer.



Selger ikke grunneierne, vil grunnen bli tatt ifra dem ved ekspropriasjon, og grunneierne vil sitte igjen med betydelig mindre i erstatning enn de ville få ved salg, ifølge Orkdal kommune. Likevel har én grunneier nektet å selge.



Tilbudet fra Midt-Norsk Travforbund var opprinnelig 250 kroner per kvm. Det ble redusert til 220 kroner per kvm, mens de antyder 50 kroner per kvm ved ekspropriasjon.



Det er neppe god forretningsskikk at kommunen går inn på kjøpers side og tvinger alle med jord i det aktuelle området til å selge til en kapitalsterk kjøper. Også for grunneiere med mindre bruk må det være lov å si nei takk og vite at de kan beholde jorda, uten at kommunen kommer med ekspropriasjon. Eiere av mindre bruk skal ikke behandles som husmenn i 2020.



Den siste grunneieren vil etter ekspropriasjonen sitte igjen med omkring 10 mål. Det er en tvangsavvikling av et gardsbruk. Det er ikke slik vi skal ta vare på landbruket i Orkland.



Det var kamp mellom Klæbu og Orkdal kommuner om å få den regionale travbanen. Det var flere alternativ, der «Optiman-rapporten», bestilt av Midt-Norge travforbund, konkluderte med at Klæbu var best og Orkdal nest best.



Da garanterte Orkdal kommune for at det vil bli gjennomført ekspropriasjon dersom Midt-Norge travforbund var villig til å velge Orkdal. Målsettinga for dette løftet om ekspropriasjon var altså å oppnå at Klæbu ble forkasta som alternativ og at Orkdal ble valgt. Vi stiller spørsmål ved om dette løftet var lovlig - det var i alle fall dårlig forretningsskikk uansett hvilke målestokk man bruker på dette.



I en vurdering av hva som er samfunnets interesser ved å ekspropriere jord på Fannrem, midt i et boligfelt, må bli vurdert hvordan det vil påvirke samfunnsmessige interesser å legge travbanen et annet sted. Blant annet må dette også omfatte spørsmål som støy og lukt for naboer, trafikksikkerhet, tap av høykvalitets kornjord og lovverkets anbefaling om å unngå ekspropriasjon av matjord når det finnes annet tjenlig areal.



Vi kan ikke se at Orkland kommune har gjennomført slike fullstendige vurderinger av «generelle samfunnsinteresser» i forbindelse med vedtaket om ekspropriasjon.

Det er noe av grunnen til at vi ber om at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av vedtaket om ekspropriasjon.