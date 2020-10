Statsbudsjettet utfordrer distriktene

ST-debatt

Det har vært en økning i budsjettene hvert år sies det. Jeg vil påstå at det kan ikke innbyggerne rundt om i regionen og landet se. Det er mye mindre synlig politi, det er lengre mellom lensmannskontorene, det er katastrofe når ulykker og kriminelle hendelser oppstår, da kan det ta timer før politiet kan komme. Hvilken styrking er det?

Regjeringspartiene sier at det er en myte, at det er flere politi på vegene og ute i landet nå. Jeg oppfordrer da regjeringspartiene til å besøke distriktskommunene og da ikke bare suksessfulle bedrifter, men snakke med folket som kjenner disse utfordringene på kroppen. Innbyggere, lokalt brannvesen, ambulansearbeidere, legene og de politifolkene som har ansvar for patruljering i det område.

Et annet oppsiktsvekkende punkt i forslag til statsbudsjett er at regjeringens avgiftskarusell fortsetter. Nå skal regjeringen nok engang straffe vanlige arbeidsfolk og bedrifter. Høyre har innført tidenes største avgiftsøkning på drivstoff og økt el-avgiften til rekordnivåer. Nå gjeninnfører regjeringen sin egen flypassasjeravgift og avgiften på reiseliv, kultur og transport (reiselivsmomsen) øker med 100 %. Samtidig varsler regjeringen en helt ny avgift på fisk. Høyre fortsetter dermed å prioritere sine rike onkler framfor vanlige arbeidsfolk i hele Norge. Med den pågående pandemien som sterkt utfordrer reiselivsbedriftene, servicebransjen og andre, er dette som å stikke en kjepp i hjulene når man minst trenger det.

Så kan man også slå fast at regjeringen fortsetter å øke forskjellene i Norge.

De som får skattelette av Høyre-regjeringen, er de som tjener mer enn èn million kroner. En pendler som tjener 350 000 kroner får ingenting, tvert imot straffes han med reelt kutt i reisefradraget. Regjeringen gjør hverdagen tøffere for vanlige folk og familier, mens de som har aller mest fra før kan le hele veien til banken.