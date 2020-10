Laksen er viktig for familien Jørrestol: «I fortid, nåtid og framtid»

ST-debatt

KLD velger heller å innfri en «bestilling» fra organisasjoner, forskere og forvaltere, i en utfasing av sjølaksefiske – til fordel elv. Denne fraksjonen bruker «Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO)» sine anbefalinger, vel vitende om at de selv var med og reformerte organisasjonen, for å få «verktøyet» de manglet for et «vern om laksen». Et forbud mot fiske på blandede bestander av laks – i sjø.

NOU 1999:9 «Til laks åt alle kan ingen gjera» (kapittel 9, side 134 – Fiske i sjø med faststående redskaper), hvor et enstemmig utvalg la frem sine anbefalinger om hvordan laksen skulle forvaltes, er lagt til side, når det gjelder Trondheimsfjorden.

— Jeg er ikke sint på departementet, men «lynende forbandet» på de personene i embete, som har en «agenda» mot familiens legitime sjølaksefiske- pågått i snart 150 år!

Historikk

I 1856 kom min oldefar til Vassbygda, og ble boende på gården Hegg, inntil han fikk skjøte på eiendommen Jørrestolen i 1885. Allerede i 1876 kjøpte han den halve del av Søndervikens laksevorpe, for det var laksen han ville satse på!

«Det å kunne fiske laks er som å ha penger i banken», pleide oldefar å si. Det kan vel ikke familien påstå i dag.

Agdenes var tidligere en av landets viktigste sjølaksefiske kommuner.

Fortid

Laksen tilførte mine oldeforeldre og besteforeldre livsnødvendige inntekter før og etter 2. verdenskrig. (I 1929 døde bestefar kun 43 år gammel og etterlot bestemor med fire barn. Alder 5 år, 7år, 9 år (far) og 11 år.)

Det var meget trange tider, og meg fortalt, så var laksen med og berget familiens bosetting på gården. I den tiden var laksen så verdifull, at de selv ikke hadde råd til å ta den inn i husholdningen.

Nåtid

I 1982 overtok jeg gården og laksevorpen, og fikk etter hvert overført all nedarvet kunnskap som var nødvendig for et selvstendig sjølaksefiske.

Overvåkning (1997–2020)

I 1995 kom ideen om at sjølaksefiske kunne kombineres med en generell overvåkning av laks og sjøørret, og etter en del utredninger ble Ytre Agdenes Merke Og Overvåkningsstasjon (YAMO) etablert. Stasjonen har vært i drift i tidsrommet 1997- 2020 med unntak av fire år (manglende finansiering), og siden 2004 vært et rent overvåkningsfiske. Oppdrag og arbeidsgiver er Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Med sin lange tidsserie er YAMO blitt viktig for både forskning, forvaltning og næringer hva laks angår.

Agdenes Fisk

I 1996 etablerte familien Agdenes Fisk. Formålet var å øke verdien på laksen gjennom foredling og direktesalg. Etableringen krevde omstilling og store investeringer. Uthus/garasje ble til et moderne foredlingsanlegg.

Stp. 32 «Vern om villaksen» satte en effektiv stopper for videre satsing.

Fremtid

Ser neste generasjon noen fremtid i ei lita bygd som trues av nedbygging og avfolking? Med sikre arbeidsplasser i to av landets største næringer, olje og havbruk, er det ingen selvfølge.

Familien står sammen om en reguleringsplan for Jørrestolen, hvor fjellet Høggjørrestolen og Søndervikens laksevorpe reguleres til formål næring og turisme.

Et Laksesenter/Visningssenter, i en av verdens viktigste laksefjorder, vil være hovedsatsing.

Etter 12 års kamp mot Fylkesmannens miljøavdeling, og liten entusiasme fra Agdenes kommunes administrasjon til å følge opp politiske vedtak, håper vi nå at revidert reguleringsplan blir godkjent.

Forhåpentligvis har Orkland kommune større politisk gjennomslagskraft, slik at ungdommen kan være med å vitalisere bygda, og skape arbeidsplasser.

Kanskje kan laksen fortsatt være en viktig inntektskilde til husholdningen.

Hvorfor krever Norges Bondelag en utfasing av sjølaksefiske?

Hvorfor monopolisere laksen til rettighetshavere og sportsfiskere i elv?

Hvorfor må det være et «enten eller» fremfor et «både og»?

En gastronomisk matopplevelse fra sjø, og til lek og fiskeopplevelse i elv.

Laks fra livskraftige bestander brukes i – kampen om laksen.





Krever stopp i fiske på trua bestander

«Bondelaget, Norsk Friluftsliv, Redd Villaksen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Naturvernforbundet krever strengere laksefiskeregler i sjø i et brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen». (Norske lakseelver sin hjemmeside)

Svar på tiltale

I KLD sin nye instruks til Miljødirektoratet (MD) krever departementet at de små eller sårbare laksebestandene i regionen skal ilegges særlig vekt i den nye hovedrevisjon av fiskereguleringene (2021 – 2025).

Er ikke KLD, og organisasjonene (bestillerne) i ferd med og «skyte seg selv i foten» når føre var- kun brukes mot beskatning i sjø?

En vernet (fredet) laks i sjø – skal ha minst like strengt vern i elv.

Det fiskes på blandede bestander – eller flere enkeltbestander av laks – både i sjø og elv.

Det må opprettes et felles «trafikklyssystem» for næringene hva laks angår.

En koordinert og helhetlig forvaltning. Et system som alle forstår.

Sjølaksefiske

Ifølge NINA sine beregninger tilhører 95 prosent av laksen som passerer våre lokaliteter elvene rundt Trondheimsfjorden, og 85 prosent av laksen er fra de store livskraftige bestandene.

Gaula : 40 prosent

: 40 prosent Orkla : 20 prosent

: 20 prosent Nidelva – Stjørdalselva og Verdalselva: til sammen 25 prosent.

De siste 15 prosentene er fra andre selvreproduserende elver, hvor også laks fra «små og sårbare» bestander inngår. Smålakselvene har sjeldent laks større enn 56–57 cm, og kan i liten grad fanges i standard kilenøter. Dermed ikke bestandsregulerende.

Når kun 5 prosent av laksen feil-vandrer fra andre regioners elver- er min påstand;

— Vi fisker per definisjon ikke på blandede bestander, men flere enkeltbestander.

(Fra naturens side er det vanlig at laks feilvandrer)

Allikevel velger miljøforvaltningen: rødt lys.

Elvefiske

Det fiskes også på flere enkeltbestander av laks i elv. Anslagsvis i størrelsesorden 10–20 prosent. Med stor sannsynlighet feilvandrer laks fra de små og sårbare bestandene, og lar seg gjerne friste av sportsfiskerens redskaper.

Ved gjensidig bruk av føre var- og likhetsprinsippet: stengte elver.

Miljøforvaltningen velger: grønt lys.

Oppdrett av laks

Region Trøndelag er et av landets viktigste satsingsområder for oppdrett av laks. Det stadig økende produksjonsvolumet, står i sterk kontrast med de bekymringer som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir til Miljødirektoratet. Lakselus defineres som en av de største truslene for de naturlige laksebestandene i Trondheimsfjorden.

Det er stor politisk vilje for at «laksen skal bli den nye oljen», og dermed gir forvaltningsmyndighetene – grønt lys.

— Antar de at lakselusa ser forskjell på laksesmolt fra en sårbar bestand og laksesmolt fra en livskraftig bestand?

Når trafikklyset blinker feil – blir da trafikkbildet riktig?

Fisketid

Med fisketid fra 8. juli til 5. august har allerede 85 prosent av storlaks (+ 7 kg), 75 prosent av mellomlaks (3–7 kg) og 65 prosent av smålaks (0–3 kg) vandret forbi våre fiskeplasser.

— Er dette en bevisst handling fra miljømyndighetene? At de først regulerer vekk fisketid, og senere fremsetter påstand om at sjølaksefiske verken er bærekraftig, eller har noen sosioøkonomisk eller samfunnsøkonomisk verdi?

Hvorfor overprøver KLD sitt eget fagdirektorat?

MD, som er KLD sitt eget fagdirektorat, har ved to anledninger foreslått å utvide fisketiden i Trondheimsfjorden.

I 2011 orienterte MD årsmøte i Sør-Trøndelag grunneigar- og sjølaksefiskarlag om at fisketiden skulle tilbakeføres til 1. juni , gjeldende fra 2012, hvis ikke fangstene i 2011 ikke ble mindre enn i 2010.

, gjeldende fra 2012, hvis ikke fangstene i 2011 ikke ble mindre enn i 2010. Reguleringsperiode (2021–2025), fiskestart fra 15. juni.

(Trondheimsfjordprosjektet)

Er svaret så enkelt som – bestillerne?

Kongelig resolusjon

Fremstad-vassdraget drenerer til Trondheimsfjorden, og var tidligere et fantastisk område for laks og sjøørret. Litjvatnet ble fredet ved Kongelig resolusjon 23. desember i 1983, og fremstår i ettertid som en «skamplett» miljøforvaltningsmessig sett. Gjengroing har ført til en dramatisk nedgang av både laks og sjøørret. (I kategori – sårbare bestander.)

Fang og slipp

«Fang og slipp», som et økonomisk forvaltningsverktøy må forbys, inntil det foreligger dokumentert kunnskap om laksens reproduksjonsevne, etter å ha kjempet for livet en eller flere ganger i enden av en fluestang. Denne kunnskapen finnes ikke i dag.

Energi- og miljøkomiteens innstilling til bruk av «fang og slipp» som er: «Tekke flere internasjonale sportsfiskere til våre nasjonale laksevassdrag», må settes til side inntil alle våre laksebestander tåler en normal beskatning i sjø og elv. «Flere vadebukser, skaper ikke flere laks!»

Forutsigbarhet

Helt siden Miljøforvaltningen fikk ansvaret for laksen, er det ingen forutsigbarhet i familiens sjølaksefiske. Vi valgte å stole på de positive signalene som MD la frem, og investerte både i nytt kaianlegg, ny båt, og nye kilenøter, men nå ser det ut til å bli enda et tapsprosjekt.

Er det virkelig politisk enighet om at dette «ranet» på høylys dag kan fortsette?

Det startet med Arbeiderpartiet, og sluttføres nå – av Venstre!

Det partiet som ikke lar seg villrede av «bestillerne», men ser verdien av et fortsatt sjølaksefiske ute i distriktene, får min stemme ved neste stortingsvalg!

Hvilke alternativer har vi i kampen for våre lakserettigheter

Gi opp kampen og innse at neste generasjon sitter igjen med verdiløse lakserettigheter Omstilling til oppdrett av laks. En konsesjon pr. not-rettighet. (Grønt lys) Kreve en granskning/riksrevisjon av miljøforvaltningen. Gå til søksmål mot staten. (Dokumentere bestillingsverket) Lage en dokumentarfilm – «Den fantastiske laksen – for hvem»?

Laksens undergang

En digresjon til slutt!

Tidligere direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Solli, uttalte i filmen «Myten om Villaksen» følgende;

Sitat: «Jeg velger å stole på mine forskere – om 10 år vil det ikke være en villaks igjen!»

12 år senere blir det fisket ca. 30 000 kilo med laks i både Orkla og Gaula.

La ikke det nye begrepet – VILLAKS – fremstå som et skjellsord for oss som er i ferd med å tape kampen om laksen.